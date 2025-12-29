تاريخ المواجهات يدعم الفراعنة قبل لقاء أنجولا في أمم أفريقيا

تستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأنجولي، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وسط أفضلية تاريخية واضحة لـ«الفراعنة» في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وتُعد مواجهة اليوم السادسة في تاريخ لقاءات مصر وأنجولا، بعدما التقيا في خمس مناسبات سابقة بمختلف البطولات، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، دون أن يتلقى أي خسارة أمام المنتخب الأنجولي.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها الشباك المصرية، في مواجهات اتسم بعضها بالندية رغم التفوق المصري في النتائج.

ويُعد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الهداف التاريخي للقاءات المنتخبين برصيد 3 أهداف، يليه أحمد الكأس نجم الكرة المصرية المعتزل والأنجولي مانوتشو برصيد هدفين لكل منهما.

أما في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فقد التقى المنتخبان مرتين من قبل، ونجح منتخب الفراعنة في حسم المواجهتين لصالحه، ليعزز تفوقه القاري أمام أنجولا.

وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بنسخة 1996 التي أقيمت في أنجولا، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، فيما جاءت المواجهة الثانية في دور الثمانية لنسخة 2008 بغانا، وكرر خلالها الفراعنة الفوز بنفس النتيجة.

وتمنح هذه الأرقام التاريخية دفعة معنوية كبيرة للجماهير المصرية قبل مواجهة أغادير، في انتظار أن يواصل المنتخب الوطني تفوقه داخل المستطيل الأخضر ويترجم الأفضلية النظرية إلى أداء قوي ونتيجة إيجابية.