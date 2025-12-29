قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تاريخ المواجهات يدعم الفراعنة قبل لقاء أنجولا في أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأنجولي، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وسط أفضلية تاريخية واضحة لـ«الفراعنة» في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وتُعد مواجهة اليوم السادسة في تاريخ لقاءات مصر وأنجولا، بعدما التقيا في خمس مناسبات سابقة بمختلف البطولات، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، دون أن يتلقى أي خسارة أمام المنتخب الأنجولي.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها الشباك المصرية، في مواجهات اتسم بعضها بالندية رغم التفوق المصري في النتائج.

ويُعد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الهداف التاريخي للقاءات المنتخبين برصيد 3 أهداف، يليه أحمد الكأس نجم الكرة المصرية المعتزل والأنجولي مانوتشو برصيد هدفين لكل منهما.

أما في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فقد التقى المنتخبان مرتين من قبل، ونجح منتخب الفراعنة في حسم المواجهتين لصالحه، ليعزز تفوقه القاري أمام أنجولا.

وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بنسخة 1996 التي أقيمت في أنجولا، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، فيما جاءت المواجهة الثانية في دور الثمانية لنسخة 2008 بغانا، وكرر خلالها الفراعنة الفوز بنفس النتيجة.

وتمنح هذه الأرقام التاريخية دفعة معنوية كبيرة للجماهير المصرية قبل مواجهة أغادير، في انتظار أن يواصل المنتخب الوطني تفوقه داخل المستطيل الأخضر ويترجم الأفضلية النظرية إلى أداء قوي ونتيجة إيجابية.

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا منتخب مصر منتخب أنجولا أنجولا مصر وأنجولا كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

