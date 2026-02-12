الأضخم إنتاجيا ..المخرج شادي عبدالسلام يتعاقد علي فيلم "عد لعشرة"

تعاقد المخرج شادي عبدالسلام علي فيلم “عد لعشرة” تأليف محمد الدباح، وبيشوي يوسف والإنتاج لشركة سكوب للإنتاج ، والفيلم من نوعية الاكشن وسوف يكون الأضخم إنتاجيا خلال 2026.

وكان بدأ عبدالسلام التحضير للفيلم واكدت الشركة المنتجة ان مشاهد الفيلم سيتم تصويرها داخل مصر وفي اوربا خلال شهر مايو القادم.



وشادي عبدالسلام هو مخرج مسلسل ولاد الشمس، ومن أهم أعمال الكاتب محمد الدباح أفلام سفن دوجز المنتظر عرضه في عيد الفطر المقبل . وبيت الروبي.

اخر اعمال شادي عبد السلام

وكان آخر أعمال المخرج شادي عبد السلام هو مسلسل “ولاد الشمس”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.