شاهد.. لقطات من مران منتخب مصر استعداد لـ مواجهة أنجولا

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من تدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة أنجولا اليوم.

تدريبات منتخب مصر

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويأتي اللقاء بعد أن ضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

حسام حسن يستقر على البدء بالاحتياطيين في منتخب مصر أمام أنجولا

يسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.