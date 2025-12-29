قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. لقطات من مران منتخب مصر استعداد لـ مواجهة أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من تدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة أنجولا اليوم.

تدريبات منتخب مصر 

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويأتي اللقاء بعد أن ضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

حسام حسن يستقر على البدء بالاحتياطيين في منتخب مصر أمام أنجولا

يسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

منتخب مصر الاهلي الزمالك نجوم الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

منتخب مصر

شاهد.. لقطات من مران منتخب مصر استعداد لـ مواجهة أنجولا

الغندور

الغندور يهنئ منتخبي الجزائر والسودان بالفوز.. تفاصيل

حسام حسن

طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد