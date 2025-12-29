الغندور يهنئ منتخبي الجزائر والسودان بالفوز.. تفاصيل

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز المنتخب السوداني والجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

فوز منتخب الجزائر

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الف مليون مبروك للمنتخب السوداني و الجزائري الإنتصار اليومى مبروك للشعوب العربية التألق في البطولة حتي الأن و ربنا يكملها علي خير بإذن الله".

حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا على بوركينا فاسو بهدف نظيف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليؤكد "محاربو الصحراء" تفوقهم وتصدرهم للمجموعة وتأهلهم رسميًا إلى دور الـ16.

وأكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، رضاه عن أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: “واجهنا تحديات كبيرة، لكن الفريق أظهر شخصية قوية وسيطر على مجريات اللقاء، وخلقنا العديد من الفرص، والأهم أننا ضمنا التأهل.”

وأبدى بيتكوفيتش قلقه بشأن إصابات الثنائي حجام وشرقي، مؤكدًا: “نأمل أن لا تكون الإصابات خطيرة، وسننتظر نتائج الفحوصات الطبية قبل اتخاذ أي قرارات بخصوص التشكيل أو خطط اللعب القادمة.”

وأضاف المدير الفني أن مواجهة الجولة الثالثة ضد غينيا الاستوائية قد تشهد بعض التعديلات على التشكيلة: “سنقيم أداء جميع اللاعبين، وسنمنح الفرصة لعدد أكبر من العناصر، فكل مباراة من الآن فصاعدًا ستكون تحديًا أكبر.”

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته بالتأكيد على هدفه الرئيسي: “أتينا إلى المغرب من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا، والتركيز والانضباط هما مفتاح النجاح، وكل مباراة ستكون أصعب من سابقتها، ونسعى لإسعاد الجماهير الجزائرية بالتتويج باللقب القاري.”