القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
رياضة

الغندور يهنئ منتخبي الجزائر والسودان بالفوز.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز المنتخب السوداني والجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

فوز منتخب الجزائر 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الف مليون مبروك للمنتخب السوداني و الجزائري الإنتصار اليومى مبروك للشعوب العربية التألق في البطولة حتي الأن و ربنا يكملها علي خير بإذن الله".

حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا على بوركينا فاسو بهدف نظيف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليؤكد "محاربو الصحراء" تفوقهم وتصدرهم للمجموعة وتأهلهم رسميًا إلى دور الـ16.

وأكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، رضاه عن أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: “واجهنا تحديات كبيرة، لكن الفريق أظهر شخصية قوية وسيطر على مجريات اللقاء، وخلقنا العديد من الفرص، والأهم أننا ضمنا التأهل.”

وأبدى بيتكوفيتش قلقه بشأن إصابات الثنائي حجام وشرقي، مؤكدًا: “نأمل أن لا تكون الإصابات خطيرة، وسننتظر نتائج الفحوصات الطبية قبل اتخاذ أي قرارات بخصوص التشكيل أو خطط اللعب القادمة.”

وأضاف المدير الفني أن مواجهة الجولة الثالثة ضد غينيا الاستوائية قد تشهد بعض التعديلات على التشكيلة: “سنقيم أداء جميع اللاعبين، وسنمنح الفرصة لعدد أكبر من العناصر، فكل مباراة من الآن فصاعدًا ستكون تحديًا أكبر.”

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته بالتأكيد على هدفه الرئيسي: “أتينا إلى المغرب من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا، والتركيز والانضباط هما مفتاح النجاح، وكل مباراة ستكون أصعب من سابقتها، ونسعى لإسعاد الجماهير الجزائرية بالتتويج باللقب القاري.”

الغندور الاهلي الجزائر السودان بطولة أمم إفريقيا

