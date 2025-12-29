تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، إلى مجموعة من المواجهات القوية والحاسمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويخوض منتخب مصر لقاءه الأخير في دور المجموعات أمام أنجولا دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، في مواجهة تُعد بمثابة اختبار فني قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب المغربي مباراة مصيرية أمام نظيره الزامبي، حيث يسعى أسود الأطلسي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، واضعين الفوز هدفًا وحيدًا من أجل اعتلاء صدارة المجموعة ومواصلة المشوار القاري بثبات.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

أنجولا × مصر – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي × جنوب أفريقيا – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر × مالي – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

زامبيا × المغرب – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1.