القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، إلى مجموعة من المواجهات القوية والحاسمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويخوض منتخب مصر لقاءه الأخير في دور المجموعات أمام أنجولا دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، في مواجهة تُعد بمثابة اختبار فني قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب المغربي مباراة مصيرية أمام نظيره الزامبي، حيث يسعى أسود الأطلسي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، واضعين الفوز هدفًا وحيدًا من أجل اعتلاء صدارة المجموعة ومواصلة المشوار القاري بثبات.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

أنجولا × مصر – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي × جنوب أفريقيا – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر × مالي – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

زامبيا × المغرب – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1.

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

