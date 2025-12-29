قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
مدرب الجزائر: كل مباراة أصعب من السابقة.. وهدفنا التتويج بالكان

مدرب الجزائر
مدرب الجزائر
إسراء أشرف

حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا على بوركينا فاسو بهدف نظيف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليؤكد "محاربو الصحراء" تفوقهم وتصدرهم للمجموعة وتأهلهم رسميًا إلى دور الـ16.

وأكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، رضاه عن أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: "واجهنا تحديات كبيرة، لكن الفريق أظهر شخصية قوية وسيطر على مجريات اللقاء، وخلقنا العديد من الفرص، والأهم أننا ضمنا التأهل."

وأبدى بيتكوفيتش قلقه بشأن إصابات الثنائي حجام وشرقي، مؤكدًا: "نأمل أن لا تكون الإصابات خطيرة، وسننتظر نتائج الفحوصات الطبية قبل اتخاذ أي قرارات بخصوص التشكيل أو خطط اللعب القادمة."

وأضاف المدير الفني أن مواجهة الجولة الثالثة ضد غينيا الاستوائية قد تشهد بعض التعديلات على التشكيلة: "سنقيم أداء جميع اللاعبين، وسنمنح الفرصة لعدد أكبر من العناصر، فكل مباراة من الآن فصاعدًا ستكون تحديًا أكبر."

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته بالتأكيد على هدفه الرئيسي: "أتينا إلى المغرب من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا، والتركيز والانضباط هما مفتاح النجاح، وكل مباراة ستكون أصعب من سابقتها، ونسعى لإسعاد الجماهير الجزائرية بالتتويج باللقب القاري."

التيك توكر أرينا جلازانوفا

بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

الصومال تعلن الاستنفار ضد 'العدوان الإسرائيلي' وتطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها بـ 'أرض الصومال'"

الصومال يعلن الاستنفار ضد العدوان الإسرائيلي ويطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

