مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويطمح الفراعنة لتأكيد تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وحقق المنتخب المصري بداية قوية في البطولة، بفوز مثير على زيمبابوي (2-1) في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض "الفراعنة" اللقاء بأريحية تامة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة بـ9 نقاط وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.