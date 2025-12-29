قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويطمح الفراعنة لتأكيد تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وحقق المنتخب المصري بداية قوية في البطولة، بفوز مثير على زيمبابوي (2-1) في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض "الفراعنة" اللقاء بأريحية تامة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة بـ9 نقاط وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

منتخب مصر مصر أنجولا منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مباراة منتخب مصر

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محافظ الغربية

من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لتوصيل الخدمة للمواطنين

حملات رقابية بالغربية

للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مكبرة على مطاعم المحلة

الصومال

مستشار قانون دولي: مصر على خط الدفاع الأول.. والاعتراف بصومالي لاند استهداف مباشر للأمن القومي العربي والأفريقي

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

