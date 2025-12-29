يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة نظيره الأنجولي اليوم، الإثنين على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

يدخل "الفراعنة" اللقاء وهم في موقف مريح بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لتعزيز معنويات اللاعبين وإرسال رسالة قوية للمنافسين قبل الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يسعى منتخب أنجولا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تواجده في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لكن الفريق يحتاج إلى معجزة للفوز وانتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

موعد المباراة: اليوم الإثنين

الملعب: أدرار

التوقيت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN Max 1.

مصر ضد أنجولا

يطمح الفراعنة لتأكيد تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وحقق المنتخب المصري بداية قوية في البطولة، بفوز مثير على زيمبابوي (2-1) في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

