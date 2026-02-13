مدرب كايزر تشيفز: سنقاتل أمام الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية

أعرب خليل بن يوسف، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن احترامه الكبير لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه رغم مرور الفريق الأبيض بفترة صعبة، فإنه يظل أحد أكبر وأفضل الأندية في إفريقيا.

وقال خليل بن يوسف في تصريحات لـ برنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور:" مباراة غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية صعبة ومهمة، وكأنها مباراة نهائية، فهي تحدد التأهل".

وأضاف: "نحن في وضع يجعل الزمالك أحد الفرق المرشحة للتأهل، وإننا أيضًا من بين الفرق المرشحة للتأهل، ودرسنا كل نقاط القوة والضعف في الزمالك، ونأمل أن نكون في أفضل جاهزية، وأن يحالفنا التوفيق للتأهل."

وتابع المدير الفني لكايزر تشيفز: "نحن فخورون جدًا بلاعبي كايزر تشيفز، فالأكثر من 80٪ منهم يشاركون للمرة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية، المجموعة كانت قوية جدًا، ولم نكن محظوظين بوقوعنا في أسهل مجموعة،والتنافس مع المصري والزمالك لم يكن سهلاً، لكننا حققنا 10 نقاط حتى الآن ونسعى لضمان التأهل، أعتقد أننا، استنادًا لما قدمناه سابقًا، نستحق التأهل من هذه المجموعة."

وختم بن يوسف تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في القتال وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، قائلًا:"نأمل أن نعود على الأقل بنقطة واحدة أمام الزمالك."