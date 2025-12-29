مواجهة مرتقبة لمصر أمام أنجولا.. ترتيب المنتخب ومشواره في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام نظيره الأنجولي في السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى تأكيد الصدارة ومواصلة المشوار القاري بثبات.

صدارة مستحقة للفراعنة في المجموعة الثانية

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متتاليين، ويأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

استهل منتخب الفراعنة مشواره في البطولة بفوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق انتصارا ثمينا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ليضمن التأهل رسميا إلى دور الـ16 قبل مواجهة الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة على النحو التالي

مصر في المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين

جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين

زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين

أنجولا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

محمد الشناوي نجم اللقاء أمام جنوب أفريقيا

توج محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، بعد أداء استثنائي قاد المنتخب لتحقيق فوز ثمين والتأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

تألق لافت وحفاظ على الشباك نظيفة

قدم الشناوي مباراة كبيرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط الكبير والفرص الخطيرة التي صنعها منتخب جنوب أفريقيا خلال الشوط الثاني، حيث تصدى ببراعة لكل المحاولات، وكان أحد أبرز أسباب عبور منتخب مصر إلى الدور المقبل.

أرقام قياسية وإنجازات في مسيرة الشناوي

والجدير بالذكر أن اللاعب محمد الشناوي يحافظ على كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما توج سابقا بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، وشارك أساسيا مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، إلى جانب مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، كما حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي بالمونديال رغم خسارة الفراعنة.