بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
الصناعات الغذائية تسجل إنجازًا تاريخيًا بصادرات تتجاوز 6.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء غدٍ الاثنين إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من القارة السمراء.

طموح مصري لاستعادة العرش الإفريقي

يدخل المنتخب المصري، بقيادة مديره الفني حسام حسن، البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، عندما حقق الفراعنة ثلاثية تاريخية تحت قيادة حسن شحاتة. 

ويسعى الجيل الحالي إلى إعادة الهيمنة القارية وإضافة اللقب الثامن إلى سجل مصر الحافل، بعد أن توقف الرصيد عند سبعة ألقاب، رغم الوصول إلى النهائي في نسختي 2017 و2021 والخسارة أمام الكاميرون والسنغال.

وما يزال منتخب مصر يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب، ما يعكس الثقل التاريخي للفراعنة في البطولة القارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الاثنين، وتُبث حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة وتردداتها

إلى جانب البث المشفر، تتوفر بعض القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة مباريات مختارة من البطولة، من بينها:

القناة الجزائرية الأرضية

  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القناة المغربية الأرضية

  • التردد: 11157
  • الاستقطاب: رأسي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تأهل مبكر للفراعنة إلى دور الـ16

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر مبكرًا، بعد فوزه الصعب على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، رغم إكماله الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب حالة طرد.

وسجل النجم محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ليواصل تألقه في البطولة، رافعًا رصيده إلى هدفين في النسخة الحالية، وتسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، ليحتل المركز الثالث منفردًا في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل قوي ضد لاعب جنوب إفريقيا تيبوهو موكوينا، إلا أن الفراعنة نجحوا في الحفاظ على التقدم وحصد النقاط الثلاث.

ترقب جماهيري

وتحظى مواجهة مصر وأنجولا بترقب جماهيري وإعلامي واسع، في ظل رغبة الجماهير المصرية في رؤية منتخبها يواصل الانتصارات ويؤكد جدارته بالمنافسة على اللقب، خاصة مع الأداء القوي والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق في الجولات الماضية.

