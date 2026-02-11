سعر الدولار اليوم 11 فبراير 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026 تراجعًا طفيفًا، وسط تحركات محدودة داخل القطاع المصرفي، مع تسجيل فروق بسيطة في مستويات الشراء والبيع بين عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تداولات العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في البنوك

أظهرت البيانات المعلنة داخل البنوك تقاربًا واضحًا في أسعار الدولار، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 46.78 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتساقًا في مستويات التسعير الرسمية داخل السوق المصرفية.

وفي بنك مصر استقر الدولار عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، لتظل الفروق السعرية محدودة للغاية بين هذه المؤسسات المصرفية الكبرى.

أما داخل المصرف المتحد وبنك قناة السويس، فقد بلغ سعر الشراء 46.80 جنيه مقابل 46.90 جنيه للبيع، بما يعكس استمرار نطاق التحرك الضيق لسعر الصرف خلال تعاملات اليوم.

وسجل البنك التجاري الدولي سعر 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك البركة 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، ليكون من أقل مستويات الشراء المسجلة خلال تعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026.

وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، محافظًا على نفس الإطار السعري السائد داخل أغلب البنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك الكويت الوطني، حيث سجل 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بفارق ملحوظ نسبيًا مقارنة ببقية البنوك، وإن ظل ضمن نطاق التحرك المحدود الذي يسيطر على السوق المصرفية.

ويعكس هذا التفاوت البسيط في الأسعار آلية العرض والطلب داخل كل بنك، إضافة إلى سياسات التسعير الداخلية، مع بقاء السعر في نطاق متقارب يعزز حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

تحركات الدولار عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، شهدت أسواق العملات تحركات لافتة خلال تعاملات اليوم، حيث تصدر الدولار الأسترالي المكاسب أمام نظيره الأمريكي، وذلك عقب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية اتخاذ خطوات إضافية تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وتنعكس هذه التحركات العالمية بصورة غير مباشرة على الأسواق الناشئة، في ظل الترابط بين السياسات النقدية الكبرى وأسواق العملات، ما يجعل المستثمرين يتابعون التطورات الدولية بالتوازي مع حركة السوق المحلية.

أهمية متابعة سعر الدولار في مصر

يظل سعر الدولار محل اهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في السوق، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج، إضافة إلى انعكاساته على استقرار الأسواق المحلية خلال الفترة الآتية.

ويمثل الدولار مؤشرًا رئيسيًا لقياس اتجاهات الاقتصاد المصري والأسواق المالية، سواء فيما يتعلق بحركة التجارة الخارجية أو تكلفة الاستيراد أو تسعير عدد من الخدمات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم 11 فبراير 2026 في ظل اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة أحدث مستويات الشراء والبيع داخل البنوك المختلفة، خاصة مع الفروق البسيطة التي قد تهم بعض المتعاملين عند تنفيذ عمليات التحويل أو شراء العملة.

وتشير حركة التداول الحالية إلى أن السوق المصرفية تشهد استقرارًا نسبيًا، مع استمرار الفروق المحدودة بين البنوك، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون أي مستجدات محلية أو عالمية قد تؤثر على اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، سواء عبر تطورات اقتصادية داخلية أو تحركات في الأسواق العالمية.