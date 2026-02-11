متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم؛ جاء ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض يترأسها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع تناول عملية مراجعة الهيئات الاقتصادية المختلفة، مع متابعة إجراءات الحوكمة والتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الشفافية في إدارة هذه الهيئات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة عملت على دراسة دمج بعض الهيئات وتطوير أخرى، بالإضافة إلى متابعة الشركات المملوكة للدولة، وتطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية فيها، مع النظر في تحويل أصولها إلى الصندوق السيادي، أو طرحها في البورصة، أو تشجيع استثمار القطاع الخاص فيها، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية.