إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يعرض 900 ألف دولار على أشرف داري للرحيل

أشرف دارى
أشرف دارى
منار نور

كشف احمد ياسر ريان عن اقتراح النادي الاهلي في حصول اشرف داري علي ٩٠٠ الف دولار مقابل الرحيل والتنازل عن المستحقات 

وكتب ريان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : الأهلي يقترح على أشرف داري الحصول على 900 ألف دولار ( 45 مليون جنيه بالمصري )مقابل تنازله عن باقي المستحقات و يمشي فري 

وكان قد أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي مُلزم قانونيًا بسداد جميع المزايا المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب أشرف داري، بما في ذلك بدل السكن وكافة المستحقات الأخرى.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة 3 أشهر يمنحه الحق الكامل في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خبير اللوائح أن أفضل سيناريو متاح أمام الأهلي في الوقت الحالي يتمثل في التوصل إلى صيغة تراضٍ مع أشرف داري، تتيح إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي، دون الدخول في نزاعات قانونية قد تُكلف النادي كثيرًا.

وتطرق العمايرة إلى مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا أن أي عقد يتم بين ناديين ولاعب يجب تسجيله رسميًا على النظام الإلكتروني باتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة، مشددًا على أنه لا يجوز اعتماد عقد غير مُسجل، وإذا ادعى اللاعب أنه حر، فعليه تقديم ما يثبت ذلك قانونيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يقوم بتغيير نماذج العقود في كل موسم، وهو ما يمنع أي نادٍ من التوقيع مع لاعب في الوقت الحالي على أن ينضم رسميًا مع نهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

أشرف دارى أحمد شوبير الأهلي

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لعلوم بنات الأزهر

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

دار الإفتاء المصرية تنظِّم دورة تدريبية حول الهُوية الدينية وقضايا الشباب لبناء وعي الشباب فكريًّا ودينيًّا

دار الإفتاء تنظم دورة تفاعلية للشباب حول الهوية الدينية ومواجهة التطرف

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

