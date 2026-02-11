الأهلي يعرض 900 ألف دولار على أشرف داري للرحيل

كشف احمد ياسر ريان عن اقتراح النادي الاهلي في حصول اشرف داري علي ٩٠٠ الف دولار مقابل الرحيل والتنازل عن المستحقات

وكان قد أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي مُلزم قانونيًا بسداد جميع المزايا المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب أشرف داري، بما في ذلك بدل السكن وكافة المستحقات الأخرى.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة 3 أشهر يمنحه الحق الكامل في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خبير اللوائح أن أفضل سيناريو متاح أمام الأهلي في الوقت الحالي يتمثل في التوصل إلى صيغة تراضٍ مع أشرف داري، تتيح إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي، دون الدخول في نزاعات قانونية قد تُكلف النادي كثيرًا.

وتطرق العمايرة إلى مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا أن أي عقد يتم بين ناديين ولاعب يجب تسجيله رسميًا على النظام الإلكتروني باتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة، مشددًا على أنه لا يجوز اعتماد عقد غير مُسجل، وإذا ادعى اللاعب أنه حر، فعليه تقديم ما يثبت ذلك قانونيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يقوم بتغيير نماذج العقود في كل موسم، وهو ما يمنع أي نادٍ من التوقيع مع لاعب في الوقت الحالي على أن ينضم رسميًا مع نهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.