الأرصاد تصدر تنبيها جويا: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية؛ أوضحوا أن شبورة مائية تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا، فيما تنشط رياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى :

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 17

بلطيم 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 25 14

نخل 26 12

كاترين 20 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 25 14

السلوم 26 15

سيوة 27 12

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 18

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 26 15

أسيوط 27 15

سوهاج 27 14

قنا 28 15

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 14

أبو سمبل 30 15

الأرصاد طقس مائل للبرودة الظواهر الجوية شبورة مائية رياح مثيرة للرمال والأتربة

