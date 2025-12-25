بتخفيضات تصل إلى 20%.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا لأعياد الميلاد

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة، بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الإخوة الأقباط والكريسماس.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد.

أكثر من 1060 منفذًا لتوفير السلع للمواطنين

وأوضح ناجي أن الشركة تتيح المنتجات الغذائية المخفضة من خلال أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب السيارات المتنقلة والمشاركة في أسواق اليوم الواحد، بما يضمن سهولة وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن الشركة تواصل دعم واستقرار الأسواق عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بشكل مستمر وبأسعار عادلة، لافتًا إلى استمرار تطوير منافذ البيع التابعة للشركة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الموردين لتوفير منتجات غذائية مطابقة لمعايير الجودة.

أسعار مخفضة للحوم والدواجن

وتطرح المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة عددًا من منتجات اللحوم بأسعار تنافسية، أبرزها:

كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 310 جنيهات

قلب وكلاوي بسعر 310 جنيهات

لحم مكعبات (245 جرامًا) بسعر 245 جنيهًا

لحم مفروم (800 جرام) بسعر 200 جنيه

لحم مفروم (500 جرام) بسعر 125 جنيهًا

كبدة (400 جرام) بسعر 75 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة بسعر 130 جنيهًا

تخفيضات على الأسماك والقشريات الطازجة

كما تشمل التخفيضات مجموعة متنوعة من الأسماك الطازجة، من بينها:

البلطي البلدي بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 99 جنيهًا

بدلًا من 99 جنيهًا البوري بسعر 195 جنيهًا بدلًا من 198 جنيهًا

بدلًا من 198 جنيهًا اللوت بسعر 220 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا

بدلًا من 225 جنيهًا قشر البياض بسعر 215 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا

بدلًا من 220 جنيهًا السبيط بسعر 485 جنيهًا بدلًا من 495 جنيهًا

بدلًا من 495 جنيهًا الماكريل الإسباني بسعر 210 جنيهات بدلًا من 215 جنيهًا

ويتم كذلك طرح الدينيس بسعر 500 جنيه، وسمك المكرونة البلدي بسعر 195 جنيهًا، والقار بسعر 540 جنيهًا، والشعور بسعر 270 جنيهًا، إضافة إلى الجمبري بقشرة بسعر 540 جنيهًا، والجامبو بقشرة بسعر 590 جنيهًا.

قشريات وأسماك مجمدة بأسعار مناسبة

وتوفر المنافذ تشكيلة من القشريات والأسماك المجمدة، أبرزها: