قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
بتكلفة 65 مليون جنيه.. افتتاح وتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد |شاهد
الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بتخفيضات تصل إلى 20%.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا لأعياد الميلاد

بتخفيضات تصل إلى 20%.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا لأعياد الميلاد
بتخفيضات تصل إلى 20%.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا لأعياد الميلاد
ولاء خنيزي

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة، بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الإخوة الأقباط والكريسماس.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد.

أكثر من 1060 منفذًا لتوفير السلع للمواطنين

وأوضح ناجي أن الشركة تتيح المنتجات الغذائية المخفضة من خلال أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب السيارات المتنقلة والمشاركة في أسواق اليوم الواحد، بما يضمن سهولة وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن الشركة تواصل دعم واستقرار الأسواق عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بشكل مستمر وبأسعار عادلة، لافتًا إلى استمرار تطوير منافذ البيع التابعة للشركة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الموردين لتوفير منتجات غذائية مطابقة لمعايير الجودة.

أسعار مخفضة للحوم والدواجن

وتطرح المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة عددًا من منتجات اللحوم بأسعار تنافسية، أبرزها:

  • كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 310 جنيهات
  • قلب وكلاوي بسعر 310 جنيهات
  • لحم مكعبات (245 جرامًا) بسعر 245 جنيهًا
  • لحم مفروم (800 جرام) بسعر 200 جنيه
  • لحم مفروم (500 جرام) بسعر 125 جنيهًا
  • كبدة (400 جرام) بسعر 75 جنيهًا
  • كيلو الدواجن المجمدة بسعر 130 جنيهًا

تخفيضات على الأسماك والقشريات الطازجة

كما تشمل التخفيضات مجموعة متنوعة من الأسماك الطازجة، من بينها:

  • البلطي البلدي بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 99 جنيهًا
  • البوري بسعر 195 جنيهًا بدلًا من 198 جنيهًا
  • اللوت بسعر 220 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا
  • قشر البياض بسعر 215 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا
  • السبيط بسعر 485 جنيهًا بدلًا من 495 جنيهًا
  • الماكريل الإسباني بسعر 210 جنيهات بدلًا من 215 جنيهًا

ويتم كذلك طرح الدينيس بسعر 500 جنيه، وسمك المكرونة البلدي بسعر 195 جنيهًا، والقار بسعر 540 جنيهًا، والشعور بسعر 270 جنيهًا، إضافة إلى الجمبري بقشرة بسعر 540 جنيهًا، والجامبو بقشرة بسعر 590 جنيهًا.

قشريات وأسماك مجمدة بأسعار مناسبة

وتوفر المنافذ تشكيلة من القشريات والأسماك المجمدة، أبرزها:

  • الرنجة بسعر 175 جنيهًا للكيلو
  • فيليه قشر بياض أسواني بسعر 405 جنيهات
  • بلطي مستورد بسعر 230 جنيهًا
  • فيليه باسا مستورد بسعر 190 جنيهًا
  • مكرونة مستوردة بسعر 105 جنيهات
القابضة للصناعات الغذائية لحوم لحم أسماك سمك عيد الميلاد أعياد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد