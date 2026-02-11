برامج جديدة على موجات إذاعة الوادي الجديد خلال رمضان

أعلنت إذاعة الوادي الجديد عن إطلاق باقة من البرامج الجديدة والمتنوعة ضمن خريطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٦، وذلك بعد اعتمادها وموافقة الدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور هشام محفوظ رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، في إطار دعم وتطوير المحتوى الإذاعي المقدم لجمهور المستمعين بمختلف الأقاليم بمحافظات الجمهورية.



وقال الإذاعى محمد حسين مدير عام إذاعة الوادي الجديد، إن الخريطة الرمضانية تضم مجموعة متميزة من البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والصحية والتراثية التي تعكس روح الشهر الكريم، وتسلط الضوء على القيم الإنسانية والعادات والتقاليد الأصيلة لمجتمع الواحات، إلى جانب برامج خفيفة وسهرات رمضانية وأحداث يومية تهم الأسرة والمجتمع.



ومن بين البرامج الجديدة على موجات إذاعة الوادي الجديد خلال الشهر الفضيل: معلومة فى كبسولة رمضانية»، «من هدى النبوة»، «أشجار الواحات»، «حكايات أبي»، «صحتك في حركتك»، «رمضان في أشعارهم»، «حدث في رمضان»، «أخبار على مائدة الإفطار»، «لمة رمضان»، «رمضان في بلاد العالم»، «حكايات وحلويات رمضانية»، و«أبطال ومعارك»، وغيرها من البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة.



واضاف مدير عام إذاعة الوادي الجديد أن الخريطة الرمضانية الجديدة تأتي استجابة لاهتمامات المستمعين، وحرصًا على تقديم محتوى إعلامي هادف ومتجدد يعزز التواصل مع الجمهور، ويواكب أجواء الشهر الكريم على مدار أيامه ولياليه.