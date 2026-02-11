قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر وموعد أول أيام الصيام

عبد الفتاح تركي
عبد الفتاح تركي

استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر وموعد أول أيام الصيام .. تصدر موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية رسميًا تفاصيل تحري رؤية الهلال، في ظل ترقب واسع من المسلمين داخل مصر وخارجها لمعرفة أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا ورسميًا، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم وتنظيم الاستعدادات الدينية والاجتماعية المرتبطة به.

ويحرص المواطنون سنويًا على متابعة الإعلان الرسمي لدار الإفتاء بشأن بداية شهر رمضان، باعتباره الحدث الشرعي المعتمد الذي يُحدد انطلاق موسم الصيام والعبادات، ويُنهي حالة الجدل المرتبطة بالتوقعات الفلكية المتداولة عبر المنصات المختلفة.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

مع اقتراب يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان اليوم الآتي هو المتمم لشهر شعبان أم أول أيام الصيام، وهو ما ستحسمه الرؤية الشرعية المعتمدة من دار الإفتاء المصرية عقب غروب الشمس في الموعد المحدد.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

وشددت دار الإفتاء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تنشره بعض المواقع الإلكترونية أو الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الحرص على توحيد مصدر المعلومة، ومنع تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تُحدث بلبلة بين المواطنين قبيل بداية الشهر الكريم.

موعد عيد الفطر 2026 وفق التقديرات الفلكية

بحسب التقديرات الفلكية، من المنتظر أن يُتم شهر رمضان لعام 2026 ثلاثين يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، على أن يحل عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026 وفق التقويم الميلادي.

ومع ذلك، يبقى تحديد الموعد النهائي لعيد الفطر مرهونًا أيضًا برؤية هلال شهر شوال، حيث تُطبق الآلية نفسها المتبعة في استطلاع هلال رمضان، عبر اللجان الشرعية والعلمية المختصة، التزامًا بالمنهج الشرعي المعتمد في تحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

دعاء استقبال شهر رمضان 2026

يتزامن إعلان موعد استطلاع هلال رمضان 2026 مع استعداد روحي واسع لدى المسلمين لاستقبال الشهر الفضيل بالدعاء والابتهال، اقتداءً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر العظيم.

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين».

ومن الأدعية التي يرددها المسلمون مع اقتراب شهر رمضان: «اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من صوامه وقوامه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وكذلك: «اللهم اجعلنا ممن يغتنمون شهر رمضان في طاعتك ورضاك، ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن».

ومن الدعوات الجامعة أيضًا: «اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام».

عناصر غذائية يجب توافرها في إفطار شهر رمضان

أهمية الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال

يمثل إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال محطة أساسية في التقويم الديني للمسلمين، حيث يُبنى عليه تحديد أول أيام الصيام، وتنظيم مواعيد العمل والدراسة والأنشطة المختلفة المرتبطة بالشهر الكريم.

كما يعكس التعاون بين دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية تكامل الجانب الشرعي مع الحسابات الفلكية الدقيقة، بما يضمن دقة القرار النهائي وصدوره في إطار مؤسسي منظم.

ومع اقتراب غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تتجه الأنظار إلى البيان الرسمي الذي سيحسم موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر، في انتظار لحظة الإعلان التي تحمل معها بشائر شهر الرحمة والمغفرة.

موعد استطلاع هلال رمضان موعد استطلاع هلال رمضان 2026 أول يوم رمضان 2026 في مصر دار الإفتاء هلال رمضان 2026 بداية شهر رمضان 2026 رسميًا موعد عيد الفطر 2026 رؤية هلال رمضان 17 فبراير 2026 دعاء استقبال رمضان 2026 هلال شهر رمضان 2026 مصر

