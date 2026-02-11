قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات هاكاثون الرعاية الصحية الذكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ختام فعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية تحت شعار "نبتكر مستقبل الرعاية الصحية" ، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ، و الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد الصباع نائب رئيس الجامعه المصرية اليابانية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
و خلال كلمته أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بما قدمه المشاركين بالهاكاثون من الجامعات المصرية من أفكار مبتكرة وحلول عملية تعكس روح الإبداع والالتزام بخدمة المجتمع ، قائلا لقد أثبتم أن شباب مصر قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وأن الجامعة ليست فقط مكانًا للتعلم، بل منارة للبحث والتطوير والإسهام في بناء مستقبل أفضل.  
ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الفرق المشاركة، واللجان المنظمة، والشركاء الداعمين ، لافتا أن فعاليات الهاكاثون هذا العام هو بداية لمسيرة طويلة من التعاون بين الجامعة والمجتمع في مجال الرعاية الصحية الذكية، بما يحقق جودة حياة أفضل لمواطنينا.  
وحث " الجيزاوي " الطلاب بأن لا يتوقفوا عند حدود الفكرة أو النموذج الأولي، بل أن يستثمروا في هذه الابتكارات ويعملوا على تحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة والإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية الذكية في مصر والعالم العربي ، مؤكدا أن جامعة بنها ستظل داعمة للطلاب في هذه المسيرة، وستوفر البيئة الحاضنة التي تساعدهم على تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، وأن يكونوا روادًا في مجال الابتكار الصحي.
من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن جامعة بنها حريصة على إقامة هاكاثون الرعاية الصحية الذكية والذي يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية في مجالات الهاكاثون المختلفة .
وأوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات أنه تم تكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي (الذكاء الاصطناعي في التشخيص، المراقبة الصحية عن بُعد، الصحة النفسية والعافية، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، حلول التطبيب عن بُعد، إنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، تحليل وعرض البيانات الطبية بإجمالي 175 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها .
وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها بتكريم الفرق الفائزة فى مسارات الهاكاثون المختلفة.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها

