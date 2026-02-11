اختتام جوائز التميز بقطاع الاتصالات بحضور قيادات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في مصر

شهدت القاهرة اختتام فعاليات جوائز التميز 2025 وذلك بحضور قيادات من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار والإعلام، إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية، في فعالية ركزت على دور الابتكار في دعم مسار التحول الرقمي.

تم خلال الحفل استعراض نماذج لمؤسسات نفذت مشروعات رقمية في مجالات البنية التحتية، والخدمات الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والتأمين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشمول المالي. كما تم تكريم جهات تنظيمية وتعليمية لدورها في إعداد الكفاءات الرقمية وتحقيق التوازن بين التطوير وحماية المستخدم وضمان استقرار السوق.

تم منح جوائز لعدد من الكيانات العاملة في تشغيل أنظمة رقمية خدمية، وتطوير حلول للمدفوعات الإلكترونية، ودعم خطط التحول الرقمي في قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى مؤسسات ساهمت في نقل المعرفة وبناء القدرات.

تم التأكيد في ختام الفعالية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وترسيخ مبادئ الحوكمة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار دور منصة تكنوتايم في متابعة قضايا التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.