قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختتام جوائز التميز بقطاع الاتصالات بحضور قيادات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في مصر

منصة
منصة
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة اختتام  فعاليات جوائز التميز 2025  وذلك بحضور قيادات من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار والإعلام، إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية، في فعالية ركزت على دور الابتكار في دعم مسار التحول الرقمي.

تم خلال الحفل استعراض نماذج لمؤسسات نفذت مشروعات رقمية في مجالات البنية التحتية، والخدمات الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والتأمين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشمول المالي. كما تم تكريم جهات تنظيمية وتعليمية لدورها في إعداد الكفاءات الرقمية وتحقيق التوازن بين التطوير وحماية المستخدم وضمان استقرار السوق.

تم منح جوائز لعدد من الكيانات العاملة في تشغيل أنظمة رقمية خدمية، وتطوير حلول للمدفوعات الإلكترونية، ودعم خطط التحول الرقمي في قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى مؤسسات ساهمت في نقل المعرفة وبناء القدرات.

تم التأكيد في ختام الفعالية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وترسيخ مبادئ الحوكمة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. 

ويأتي تنظيم الحدث  في إطار دور منصة تكنوتايم في متابعة قضايا التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

تكريم مصر منصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد