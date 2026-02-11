من بنها.. القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص أعلنوا عن قيامهم بممارسة أعمال الفجور، في بنها بالقليوبية.

جاء ذلك؛ بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، استخدام 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) لأحد تطبيقات الهواتف المحمولة؛ للإعلان عن ممارسة الفجور، والرقص بملابس خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان بنها في القليوبية، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة)، وبفحصم؛ تبين احتوائهم على “دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي - عدد من الأدوات والمعدات”.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بممارستهم لنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

