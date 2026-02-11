مصدر أمنى يكشف حقيقة الادعاء بتركيب طرف صناعى لنزيل بعد 5 سنوات من طلبها

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بالصفحة الخاصة لإحدى الشخصيات المعنية بالعمل فى مجال حقوق الإنسان بالخارج تضمن إعرابها عن سعادتها لحصول أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من ذوى الإحتياجات الخاصة على طرف صناعى لقدمه المبتورة بعد إنتظار دام خمس سنوات ، والإدعاء بكونه يواجه محاكمة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة وهى الإنضمام لجماعة إرهابية .

وأكد المصدر أن النزيل المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة محاكمته فى جناية تجهيز عمليات إرهابية وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية ، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة إسوةً بباقى النزلاء، وأنه خلال عام 2023 تم تركيب طرف صناعى لقدمه المبتورة ، وتم إستبدالها بأخرى عام 2025 فى إطار البرنامج الطبى الخاص بحالته .

وتأتى تلك الإدعاءات إتساقاً مع ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة .









