إنجلترا تواجه نيوزيلندا وكوستاريكا وديا استعدادا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن إنجلترا ستستعد لكأس العالم هذا الصيف بمباراتين وديتين ضد نيوزيلندا وكوستاريكا في جنوب فلوريدا بأمريكا.

سيواجه منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب توماس توخيل، منتخب نيوزيلندا يوم السبت 6 يونيو، ومنتخب كوستاريكا يوم الأربعاء 10 يونيو، وذلك قبل أسبوع من مباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم ضد كرواتيا في تكساس، يوم 17 يونيو.

لم يُعلن بعد عن ملاعب المباراتين الوديتين، لكنهما ستتيحان لإنجلترا فرصة للتعرف على أجواء الحرارة المتوقعة في البطولة.

وستلعب إنجلترا أيضًا ضد غانا وبنما في بوسطن ونيوجيرسي على التوالي ضمن المجموعة الحادية عشر، وقد تواجه مواجهات صعبة مع البرازيل والأرجنتين وإسبانيا في الأدوار الإقصائية إذا تصدرت مجموعتها.

وصلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، وخسرت بصعوبة أمام فرنسا التي احتلت المركز الثاني في نهاية المطاف، وخرجت من الدور نصف النهائي في روسيا عام 2018.