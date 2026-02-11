مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»

انتهى صانع الأفلام المصري مروان الشافعي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»، ويدخل العمل حاليًا مرحلة ما بعد الإنتاج، تمهيدًا لانطلاقه في جولة مهرجانية خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من فكرة وإخراج مروان الشافعي، تأليف عبدالرحمن جابر، وإنتاج آلاء لاشين – AH Media Production، ومن المتوقع أن تبلغ مدته حوالي 14 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، مراهق، يجد نفسه بعد مأساة شخصية في رحلة قاسية لتطهير ذاته، ليكتشف أن الطريق إلى الخلاص – أو إلى الماء – ليس سهلًا على الإطلاق.

ويضم فريق عمل الفيلم نخبة مميزة من محترفي صناعة السينما، حيث تولى أدهم خالد إدارة التصوير، والمونتاج ياسر عزمي، فيما أشرف على الهندسة الصوتية هشام عتمان، وتولت ريوان محمد تصميم الديكور. كما تُنفذ أعمال التلوين داخل استوديو Shift تحت إشراف الملون شادي وليد، بينما تتم أعمال الميكس والماستر وتصميم شريط الصوت داخل I SOUND Studio على يد محمد صلاح.

يشارك في بطولة الفيلم كل من مروان عاشور، داليا رمزي، محمد فاضل، أحمد النبوي، خالد البساطي، نهى عماد، هاني عبود وهشام الراوي. وينتمي «قبل الظهر» إلى الأفلام الواقعية ذات الطابع الفني، ويطرح موضوعًا جريئًا ومثيرًا للجدل.

وكان الفيلم قد حصل على جائزة تطوير من سوق مهرجان أفلام السعودية، في خطوة داعمة لمسيرته الفنية قبل اكتمال إنتاجه.

ويُعد «قبل الظهر» أول أفلام مروان الشافعي القصيرة، بعد خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجالي التوزيع والتسويق السينمائي، شارك خلالها في توزيع والترويج لعدد من الأفلام العربية في المهرجانات والأسواق الدولية.

يُذكر أن مروان الشافعي صانع أفلام وممثل مصري، وقد تم اختياره مؤخرًا للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج «صُنّاع كان» (Cannes Makers) بسوق مهرجان كان السينمائي، باعتباره أحد أبرز المواهب العربية الواعدة في صناعة الأفلام وتوزيعها على المستوى الدولي.