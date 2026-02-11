قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»

أوركيد سامي

انتهى صانع الأفلام المصري مروان الشافعي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»، ويدخل العمل حاليًا مرحلة ما بعد الإنتاج، تمهيدًا لانطلاقه في جولة مهرجانية خلال الفترة المقبلة.
الفيلم من فكرة وإخراج مروان الشافعي، تأليف عبدالرحمن جابر، وإنتاج آلاء لاشين – AH Media Production، ومن المتوقع أن تبلغ مدته حوالي 14 دقيقة.
تدور أحداث الفيلم حول سيف، مراهق، يجد نفسه بعد مأساة شخصية في رحلة قاسية لتطهير ذاته، ليكتشف أن الطريق إلى الخلاص – أو إلى الماء – ليس سهلًا على الإطلاق.
ويضم فريق عمل الفيلم نخبة مميزة من محترفي صناعة السينما، حيث تولى أدهم خالد إدارة التصوير، والمونتاج ياسر عزمي، فيما أشرف على الهندسة الصوتية هشام عتمان، وتولت ريوان محمد تصميم الديكور. كما تُنفذ أعمال التلوين داخل استوديو Shift تحت إشراف الملون شادي وليد، بينما تتم أعمال الميكس والماستر وتصميم شريط الصوت داخل I SOUND Studio على يد محمد صلاح.
يشارك في بطولة الفيلم كل من مروان عاشور، داليا رمزي، محمد فاضل، أحمد النبوي، خالد البساطي، نهى عماد، هاني عبود وهشام الراوي. وينتمي «قبل الظهر» إلى الأفلام الواقعية ذات الطابع الفني، ويطرح موضوعًا جريئًا ومثيرًا للجدل.
وكان الفيلم قد حصل على جائزة تطوير من سوق مهرجان أفلام السعودية، في خطوة داعمة لمسيرته الفنية قبل اكتمال إنتاجه.
ويُعد «قبل الظهر» أول أفلام مروان الشافعي القصيرة، بعد خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجالي التوزيع والتسويق السينمائي، شارك خلالها في توزيع والترويج لعدد من الأفلام العربية في المهرجانات والأسواق الدولية.
يُذكر أن مروان الشافعي صانع أفلام وممثل مصري، وقد تم اختياره مؤخرًا للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج «صُنّاع كان» (Cannes Makers) بسوق مهرجان كان السينمائي، باعتباره أحد أبرز المواهب العربية الواعدة في صناعة الأفلام وتوزيعها على المستوى الدولي.

