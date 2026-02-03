400 مليون إسترليني في يناير وحده.. هل أصبح الإنفاق القياسي هو القاعدة في إنجلترا؟

واصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد هيمنتها المالية بعدما بلغ حجم إنفاقها خلال فترة الانتقالات الشتوية نحو 400 مليون جنيه إسترليني في موسم يشهد أرقاما غير مسبوقة على مستوى الإنفاق مدعوما بميركاتو صيفي هو الأكبر في تاريخ المسابقة.

وشهدت سوق يناير نشاطا أقل حدة مقارنة بسنوات سابقة حيث فضّلت عدة أندية حسم ملفاتها مبكرا أو الاكتفاء بعدم إبرام صفقات جديدة إلا أن بعض التحركات الكبرى في الأيام الأخيرة رفعت إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى مستوياته التاريخية في فترة الانتقالات الشتوية.

صفقة لارسين تشعل اليوم الأخير

وكانت أبرز صفقات اليوم الأخير تعاقد كريستال بالاس مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسين قادمًا من وولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها بحسب تقارير صحفية نحو 48 مليون جنيه إسترليني لتتصدر مشهد الميركاتو الشتوي.

كما ساهمت صفقة انتقال أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني في يناير في رفع حجم الإنفاق الإجمالي رغم أن السوق لم تشهد سباقًا محمومًا في الساعات الأخيرة.

أرقام تاريخية وإنفاق يتجاوز العام الماضي

وبحسب التقديرات تجاوز إجمالي إنفاق أندية البريميرليج في يناير حاجز 400 مليون جنيه إسترليني متخطيا ما تم إنفاقه في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 372 مليونًا ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى أسواق الانتقالات الشتوية خلف عام 2018 والرقم القياسي المسجل في 2023.

وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني وهو ما يعني أن الدوري الإنجليزي كسر بالفعل الرقم القياسي لأكبر حجم إنفاق في موسم واحد.

سيتي وكريستال بالاس في الصدارة

وتصدر مانشستر سيتي وكريستال بالاس قائمة أكثر الأندية إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما أبرم السيتي صفقة ضم المدافع مارك جيهي قائد كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني إلى جانب تعاقدات أخرى مؤثرة.

وشهدت السوق إبرام أربع صفقات تجاوزت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني من بينها انتقال كونور جالاجر إلى توتنهام قادمًا من أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى بيع برينان جونسون لكريستال بالاس.

تحفظ جماعي من كبار إنجلترا

وعلى الجانب الآخر فضلت عدة أندية كبرى عدم الدخول في سباق الانتقالات الشتوية حيث لم يبرم كل من ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل أي تعاقدات جديدة خلال يناير.

وكان ليفربول قد استبق ذلك بصفقة مبكرة لدعم سوق الصيف المقبل بعد ضم مدافع رين الفرنسي جيريمي جاكيه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في خطوة تعكس توجه الأندية الكبرى نحو التخطيط طويل المدى بدلًا من المغامرة في سوق يناير.