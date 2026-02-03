قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

400 مليون إسترليني في يناير وحده.. هل أصبح الإنفاق القياسي هو القاعدة في إنجلترا؟

ستراند لارسين
ستراند لارسين

واصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد هيمنتها المالية بعدما بلغ حجم إنفاقها خلال فترة الانتقالات الشتوية نحو 400 مليون جنيه إسترليني في موسم يشهد أرقاما غير مسبوقة على مستوى الإنفاق مدعوما بميركاتو صيفي هو الأكبر في تاريخ المسابقة.

وشهدت سوق يناير نشاطا أقل حدة مقارنة بسنوات سابقة حيث فضّلت عدة أندية حسم ملفاتها مبكرا أو الاكتفاء بعدم إبرام صفقات جديدة إلا أن بعض التحركات الكبرى في الأيام الأخيرة رفعت إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى مستوياته التاريخية في فترة الانتقالات الشتوية.

صفقة لارسين تشعل اليوم الأخير

وكانت أبرز صفقات اليوم الأخير تعاقد كريستال بالاس مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسين قادمًا من وولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها بحسب تقارير صحفية نحو 48 مليون جنيه إسترليني لتتصدر مشهد الميركاتو الشتوي.

كما ساهمت صفقة انتقال أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني في يناير في رفع حجم الإنفاق الإجمالي رغم أن السوق لم تشهد سباقًا محمومًا في الساعات الأخيرة.

أرقام تاريخية وإنفاق يتجاوز العام الماضي

وبحسب التقديرات تجاوز إجمالي إنفاق أندية البريميرليج في يناير حاجز 400 مليون جنيه إسترليني متخطيا ما تم إنفاقه في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 372 مليونًا ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى أسواق الانتقالات الشتوية خلف عام 2018 والرقم القياسي المسجل في 2023.

وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني وهو ما يعني أن الدوري الإنجليزي كسر بالفعل الرقم القياسي لأكبر حجم إنفاق في موسم واحد.

سيتي وكريستال بالاس في الصدارة

وتصدر مانشستر سيتي وكريستال بالاس قائمة أكثر الأندية إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما أبرم السيتي صفقة ضم المدافع مارك جيهي قائد كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني إلى جانب تعاقدات أخرى مؤثرة.

وشهدت السوق إبرام أربع صفقات تجاوزت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني من بينها انتقال كونور جالاجر إلى توتنهام قادمًا من أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى بيع برينان جونسون لكريستال بالاس.

تحفظ جماعي من كبار إنجلترا

وعلى الجانب الآخر فضلت عدة أندية كبرى عدم الدخول في سباق الانتقالات الشتوية حيث لم يبرم كل من ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل أي تعاقدات جديدة خلال يناير.

وكان ليفربول قد استبق ذلك بصفقة مبكرة لدعم سوق الصيف المقبل بعد ضم مدافع رين الفرنسي جيريمي جاكيه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في خطوة تعكس توجه الأندية الكبرى نحو التخطيط طويل المدى بدلًا من المغامرة في سوق يناير.

الدوري الإنجليزي أندية الدوري الإنجليزي كريستال بالاس النرويجي يورجن ستراند لارسين وولفرهامبتون سيمينيو مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

معبر رفح

الشوا : نثمن الدور المصري بشأن فتح معبر رفح .. استعدادات استقبال العائدين الفلسطينيين| الأوضاع بالقطاع

الحمصاني

الوزراء: 2037 سيكون لدينا منظومة تمكنا من اتباع نفس أساليب التعداد الخاص بالدول المتقدمة

معبر رفح

معبر رفح يستقبل المصابين الفلسطينيين خلال اليوم الثاني لفتح المعبر في الاتجاهين

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد