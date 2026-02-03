بقيمة 5 مليارات جنيه.. الهلال السعودي يشكر الوليد بن طلال بعد تكفله بصفقات الشتاء

وجه نادي الهلال السعودي الشكر لـ الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، بعد تكفله بـ 7 صفقات خلال الميركاتو الشتوي.

ولعل أبرز الصفقات التي شهدت أزمة قوية في الدوري السعودي؛ كان انتقال كريم بنزيما من الاتحاد للهلال في الميركاتو.

وأوضح نادي الهلال السعودي ردا على تمرد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، أن صفقة كريم بنزيما تكفل بها العضو الذهبي دون تدخل من صندوق الاستثمارات.

وكان كريستيانو رونالدو رفض المشاركة في مباراة النصر والرياض الأخيرة اعتراضا على سياسة صندوق الاستثمارات السعودي بشأن تدعيمات الهلال التى رآها أقوى من تدعيمات النصر في الفترة الأخيرة.

صفقات برعاية الوليد بن طلال

وحسب التقارير، فإن الوليد بن طلال تكفل بـ 7 صفقات لنادي الهلال بقيمة 92 مليون يورو، ما يعادل 400 مليون ريال سعودي، أي 5 مليارات جنيه مصري، في فترة انتقالات الشتاء 2026.

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع كل من كريم بنزيما وبابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري ومحمد قادر ميتي وسايمون بوابري.