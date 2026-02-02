تطورات مفاجئة في صفقة بنزيما للهلال السعودي.. ماذا قدم النجم الفرنسي مع اتحاد جدة؟

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مبدئي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد اتحاد جدة للانضمام إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري في خطوة قد تقلب موازين المنافسة في دوري روشن السعودي خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وجاء تحرك الهلال في توقيت حساس مستفيدا من حالة التوتر التي تسود العلاقة بين بنزيما وإدارة اتحاد جدة على خلفية الخلاف حول بنود عقده الجديد وهو ما تسبب في تعثر مفاوضات التجديد ودخولها في طريق مسدود انعكس بشكل واضح على تواجد اللاعب داخل الملعب.

خلافات تعصف باستمرار بنزيما مع الاتحاد

شهدت الفترة الأخيرة غياب كريم بنزيما عن مواجهتي الفتح والنجمة في الجولتين 19 و20 من الدوري في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة بين الطرفين خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة وعدم إبدائه رغبة واضحة في الاستمرار مع " العميد " خلال الموسم المقبل.

هذا الوضع فتح الباب أمام الهلال للتحرك سريعًا في ظل سعيه لتعزيز صفوفه بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق خصوصًا مع ازدحام المنافسة محليًا وقاريًا واحتدام الصراع على صدارة الدوري.

اتفاق مبدئي وخطوات قادمة

وبحسب ما أعلنه الصحفي الموثوق سانتي أونا فإن الهلال توصل إلى اتفاق مع بنزيما يقضي بانضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالي على أن تستمر المفاوضات لاحقًا بشأن إمكانية توقيع عقد أطول يمتد لمواسم إضافية.

وأشار المصدر إلى أن النقاشات الجارية تركز حاليا على مدة العقد الجديد والقيمة المالية وبقية البنود التعاقدية وسط رغبة مشتركة في الوصول إلى صيغة نهائية تضمن الاستقرار الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

إضافة هجومية منتظرة

ويمثل انضمام كريم بنزيما حال إتمام الصفقة رسميًا إضافة نوعية للهلال لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين الفني والقيادي فضلًا عن سجله التهديفي اللافت منذ انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكان النجم الفرنسي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 عقب مسيرة تاريخية مع ريال مدريد ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي كما حصد جائزة أفضل لاعب ليؤكد قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر.

إنزاجي يلتزم الصمت

من جانبه فضل الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال عدم الخوض في تفاصيل المفاوضات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأهلي مؤكدًا ثقته الكاملة في إدارة النادي.

وقال إنزاجي: " لا أحب الحديث عن سوق الانتقالات أو لاعبين ينتمون لأندية أخرى الإدارة تعمل باحترافية وتدرك احتياجات الفريق جيدًا " .

كما أشار مدرب الهلال إلى أن موقف بعض اللاعبين لا يزال قيد الدراسة من الناحية الإدارية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

أرقام بنزيما مع الاتحاد

وخلال مسيرته مع اتحاد جدة خاض كريم بنزيما 83 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 54 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة وأسهم بشكل مباشر في حصد بطولتي الدوري وكأس الملك.

وفي الموسم الحالي أحرز 8 أهداف في الدوري قبل أن يتراجع حضوره بسبب الأزمة الأخيرة.