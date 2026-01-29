عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن تفاصيل مثيرة في عرض نادي الاتحاد لتجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث تضمن العرض بنودًا اعتبرها كثيرون صادمة، أبرزها عدم حصول اللاعب على أي راتب مالي مقابل الاستمرار مع الفريق، والاكتفاء فقط بحقوق الصور، في خطوة نادرة الحدوث مع لاعب بحجمه وتاريخه.

إعادة هيكلة تصطدم برفض بنزيما

وجاء عرض إدارة الاتحاد في إطار محاولات إعادة هيكلة التكاليف المالية داخل النادي، إلا أن بنزيما رأى في هذا المقترح انتقاصًا واضحًا من قيمته الفنية والتسويقية، خاصة باعتباره أحد أبرز النجوم العالميين الذين انضموا إلى الدوري السعودي وتركوا بصمة كبيرة منذ قدومهم.

حقيقة غياب اللاعب عن المباراة

وفي الوقت الذي ربطت فيه بعض التقارير غياب بنزيما عن المشاركة بالإرهاق وضغط المباريات، خرج الصحفي الموثوق سانتي أونا ليكشف رواية مغايرة، مؤكدًا أن القرار جاء من اللاعب نفسه.

موقف بنزيما من التجديد

وأوضح أونا، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المهاجم الفرنسي غير راضٍ عن عرض التجديد المقدم من إدارة الاتحاد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار عدم المشاركة، في إشارة واضحة إلى وجود أزمة متصاعدة بين الطرفين مع اقتراب الحسم في مستقبل اللاعب.