كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الأخدود بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه الأخدود، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي









وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، فابينيو، مهند الشنقيطي.

الوسط: محمدو دومبيا، ، نجولو كانتي، حسام عوار، أحمد الغامدي ط

الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي







يخوض اتحاد جدة اللقاء وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط