الاتحاد السعودي يؤجل نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تجمع المباراتان بين الخلود والاتحاد، والأهلي والهلال، لتقام يوم الأربعاء 18 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، في نفس التوقيت: الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وجاء قرار التأجيل بعد أخذ رأي الأندية المتأهلة بشأن المواعيد المقررة سابقًا في 16 و17 مارس، ضمن إطار حرص الاتحاد على التنسيق الكامل مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والجهات المعنية.

ويهدف الاتحاد من هذا التعديل إلى توفير أفضل الظروف لإقامة المباريات، وضمان عدالة المنافسة، ومراعاة الجوانب التنظيمية والالتزامات الأخرى للأندية، بما ينسجم مع منظومة العمل المشترك في الموسم الرياضي.