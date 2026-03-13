مسلسل رأس الأفعى الحلقة 24 .. الإرهاب يستهدف كمين محمد زكي بمدينة نصر

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 24 تطورات مثيرة فى الأحداث، خاصة لعد إفشال مخطط يوم الحسم قررت الجماعة من خلال الحركة المسلحة “حسم” ان ترد من خلال تفجير كمين محمد زكي بمدينة نصر والذى أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة اخرين.

وقامت قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” بالقبض على احد عناصر الجماعة المتورطين فى انفجار كمين محمد زكي وهو ما ساهم فى القبض على المجموعة ككل والتحفظ على الاسلحة والمتفجرات التى كانت تمتلكها هذه المجكوعة الإرهابية التابعة الى حركة حسم.

بينما يطلب الإرهابي محمود عزت “شريف منير” من هارون “وليد فواز” ضرورة وضع خطة للمرحلة المقبلة حتى 2025 من أجل العودة الى سدة الحكم.

وهذه الخطة التى وضعها محمود عزت تعتمد فى الأساس على اللجنة الإعلامية ومدى تأثيرها على الشعب كسب تعاطفهم للجماعة والجانب الاقتصادي ايضا له دور فعال وملف اغتيالات الشرطة والجيش.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.