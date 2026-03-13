نور هشام سليم يرد على شائعات زواجه من حفيدة فيفي عبده

رد نور ابن الفنان الراحل هشام سليم، على شائعة زواجه من حفيدة الفنانة فيفي عبده لأول مرة، والتي انتشرت على السوشيال ميديا قبل سنوات قليلة.

وكان التساؤل الموجه لـ نور هشام سليم، هو سبب عدم عمله بالتمثيل على الرغم من دراسته بالتمثيل، فقال: «عادي يعني ما والدي دارس سياحة وفنادق واشتغل ممثل فعادي تكون دارس حاجة وتشتغل حاجة تانية.. وأنا شايفني يعني اتشهرت قوي إلا إني أنا ابن هشام سليم.. ده حتى مرة الناس قالت إني اتجوزت حفيدة فيفي عبده.. ومش عارف بيجيبوا الكلام ده منين!؟».

نور هشام سليم والتحول

نشر نور، ابن الفنان الراحل هشام سليم، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، للإجابة عن تساؤل لأحد متابعيه حول إحساسه بعد عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر.

وقال نور هشام سليم، في رده على تساؤل المتابع، قائلًا: «انا فاكر اللحظة اللي أنا بصيت في المرايا وشفت نور وكانت لحظة ما اعتقدش ان انا أقدر اشرحها أصلا يعني .. بس كأني على مركب في نص البحر والموتور مش شغال وبقالك 23 سنة في المياه وما فيش حد بينقذك وقاعد وتعبان وبعدين مرة واحدة شفت نيو يورك .. تحفة».

كشف نور نجل الفنان هشام سليم، كواليس حياته في البرتغال بعد تحولة الجنسي، من نورا الفتاة ذات الـ18 عامًا إلى الشاب «نور»، في مقطع فيديو جديد بثه عبر الإستوري الشخصي له بموقع إنستجرام.

وقال نور هشام سليم المتحول جنسيًا: قرار التحول مكنش سهل وكنت متردد بس أول ما بصيت لنفسي في المراية حسيت إني كنت تايه وحد أنقذني.

وتابع: “في العالم العربي بنت تتحول لولد مقبوله عن ولد يتحول لبنت هيتبهدل وأعرف ناس كتير اتبهدلت”.

واستكمل عن أصعب موقف بحياته بعد تحوله جنسيا : خسرت ابويا وحبيبي وصديقي ، ولسه مكتوب في البطاقة أنثى وعايش في البرتغال لأن مصر مبتحبنيش.

نور هشام سليم

والجدير بالذكر، أن نور ابن الفنان هشام سليم، أثار جدلا واسعا بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكشف عن خضوعه لعملية تحول جنسي من خلال خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر نور فى الفيديو وهو يدافع عن حقوق المثليين وعن رأيه فى قضية سارة حجازي.

وقال فى الفيديو: "اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللي هييجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا.. دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة ".

وتابع قائلا : "فين الإنسانية يا جماعة، اللى هييجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنشي عندي خلل هرموني، ولا حاجة، دا مكنشي تصحيح، دا كان تحويل، فأنا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتوا كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود ياكلك".

واستطرد قائلا : "هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زيي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي".