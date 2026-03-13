بتصميم رياضي.. ماذا تقدم GMC تيرين 2026 الجديدة؟

تواصل جي إم سي توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال تقديم GMC Terrain 2026، التي تأتي بتصميم عصري مع مجموعة من التحديثات التقنية والميكانيكية.

أبعاد وتصميم GMC تيرين

تعتمد السيارة على هيكل رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4622 مم، بينما يصل عرضها إلى 1892 مم، مع ارتفاع يبلغ 1712 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2730 مم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1561 و1631 كجم.

كما توفر GMC تيرين مساحة تخزين خلفية تصل إلى 844 لتراً، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية بنفس التقنية، إلى جانب عجلات من الألومنيوم بقياس 17 بوصة تعزز الطابع الرياضي للتصميم الخارجي.

محرك تيربو بخيارين لنظام القيادة

تعتمد السيارة GMC تيرين على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 175 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة GMC تيرين بنظامين مختلفين لنقل الحركة، حيث تأتي النسخة الأولى بنظام دفع أمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، وتحقق هذه النسخة معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 16.3 كيلومتر لكل لتر.

أما النسخة الثانية فتعمل بنظام دفع كلي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من ثماني سرعات، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود فيها نحو 15.5 كيلومتر لكل لتر، وقوة إجمالية قدرها 175 حصانًا أيضًا.

جي إم سي تيرين وأنظمة سلامة والأمان

زودت السيارة بمجموعة من تقنيات الأمان ومساعدة السائق وتشمل، المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني للحفاظ على استقرار السيارة، كما تتوفر تقنية مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وتضم تجهيزات الأمان أيضاً كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

وتعتمد السيارة على حساسات ركن خلفية، وأنظمة المساعدة للتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، فضلاً عن نظام قراءة المسار والتنبيه عند الخروج والبقاء داخل المسار، كما توفر السيارة مساعد صعود المرتفعات ومساعد النزول من المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف وست وسائد هوائية لتعزيز حماية الركاب.

مقصورة وتجهيزات GMC تيرين

وتأتي المقصورة الداخلية بمجموعة من التقنيات منها شاشة كبيرة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 15 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح استخدام تطبيقات الهاتف بسهولة أثناء القيادة.

كما تتوفر شاشة رقمية لعرض بيانات القيادة بقياس 11 بوصة أمام السائق، ويأتي النظام الصوتي مكوناً من 6 سماعات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة، إضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء.