وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
عائلية وللطرق الوعرة.. ماذا تقدم جي إم سي يوكن؟

جي ام سي يوكن
جي ام سي يوكن
صبري طلبه

تقدم جي ام سي الكثير من السيارات الرياضية حول العالم، والتي جعلتها تكتسب شعبية كبيرة، إلى جانب تاريخها العريق، ومن أبرز هذه الاصدارات النسخة يوكن، والتي تجمع بين الطابع الرياضي، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محركات جي ام سي يوكن والأداء 

تعتمد السيارة جي ام سي يوكن على منظومة محركات ثمانية الأسطوانات، يتصدرها محرك بسعة 6.2 لتر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، يولد قوة تصل إلى 420 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 623 نيوتن متر، كما يتوفر خيار آخر بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر.

جي ام سي يوكن 

مقصورة جي ام سي يوكن

تعتمد السيارة جي ام سي يوكن على شاشة مركزية كبيرة بقياس 16.8 بوصة مخصصة لأنظمة المعلومات والترفيه، وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث، إلى جانب تكامل كامل مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو دون الحاجة إلى كابلات. 

جي ام سي يوكن 

وتتكامل هذه الشاشة مع لوحة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، إضافة إلى نظام العرض على الزجاج الأمامي، ونظامًا صوتيًا مكونًا من عشر سماعات من Bose، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، إضافة إلى فلتر لتنقية الهواء.

جي ام سي يوكن 

أنظمة الأمان والحماية 

تضم السيارة 7 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب في المقاعد الأمامية والجانبية والستائرية، وتشمل منظومة الأمان أنظمة الثبات الإلكتروني، ومساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب أنظمة الكبح المتقدمة مثل مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر.

جي ام سي يوكن 

وتم تزويد السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة للسائق، من بينها مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، إضافة إلى نظام قراءة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

