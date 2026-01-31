قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف

واجهت شركة هيونداي الكورية أزمة غير متوقعة في مطلع عام 2026 تتعلق بواحدة من أكثر سياراتها مبيعًا في فئة الكروس أوفر ذات الـ 3 صفوف، حيث صدر قرار رسمي بإيقاف مبيعات طراز “باليسيد” فورًا في أمريكا. 

وجاء هذا القرار الصارم بعد فشل السيارة في اختبارات أمان حيوية، كشفت عن وجود خلل في الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية التي قد لا تفتح بشكل صحيح أثناء وقوع حادث تصادم. 

هذا العيب الفني دفع الشركة لإصدار استدعاء ضخم يشمل ما يقرب من 600,000 سيارة، ما وضع سمعة "باليسيد" كسيارة عائلية آمنة تحت اختبار حقيقي وصعب.

تفاصيل الاستدعاء وقرار "منع البيع" الفوري

شمل قرار استدعاء ومنع بيع سيارات هيونداي باليسيد الموديلات المنتجة بين عامي 2020 و2025، حيث أكدت التقارير الفنية أن المشكلة تكمن في طريقة طي أو تركيب الوسائد الهوائية الستائرية التي قد تعيق انتشارها الكامل عند الحاجة. 

وبموجب أمر "إيقاف البيع" (Stop Sale)، يُحظر على الوكلاء والموزعين تسليم أي سيارة جديدة من هذا الطراز للمستهلكين حتى يتم إصلاح الخلل واعتماد الإجراءات التصحيحية من قبل هيئات السلامة المرورية. 

ويمثل هذا الإجراء خسارة فادحة للشركة في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها سوق السيارات العائلية في عام 2026 بشكل مباشر تمامًا.

تداعيات الأزمة على خطط هيونداي لعام 2026

تأتي هذه الأزمة في وقت كانت تسعى فيه هيونداي لتعزيز حصتها السوقية، إلا أن تكلفة استدعاء 600,000 مركبة وإيقاف المبيعات قد تؤدي لتراجع الأرباح بنسبة ملموسة. 

وتعمل الفرق الهندسية في الشركة الكورية حاليًّا على تطوير حل تقني سريع يتضمن إعادة برمجة أو استبدال وحدات التحكم في الوسائد الهوائية لضمان عملها بكفاءة. 

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإصلاح المجانية للمتضررين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع التأكيد على ضرورة تواصل الملاك مع الوكلاء المحليين للتأكد من سلامة مركباتهم لضمان حماية عائلاتهم. 

عيوب وسائد هوائية هيونداي استدعاء هيونداي باليسيد 2026 مبيعات السيارات أسعار هيونداي باليسيد مشاكل الأمان في سيارات هيونداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الانجولي

مشروعات مشتركة في ممر لوبيتو..اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي

صورة تعبيرية

لماذا انهار الذهب والفضة فجأة... وهل تعاود الصعود؟| تقرير خاص

توتر دبلوماسي بين جنوب أفريقيا والاحتلال وبطله ممثل إسرائيل

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد