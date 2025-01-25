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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي إم سي تطرح اكاديا 2025 بترقيات جديدة .. كم يبلغ سعرها ؟

جي إم سي اكاديا 2025
جي إم سي اكاديا 2025
صبري طلبه
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كشفت جي إم سي عن نسختها أكاديا موديل 2025، والتي حصلت على حزمة من التحديثات الجديدة، بالإضافة إلى أسعار السيارة عالميًا، حيث تبدأ من 44,295 دولار أمريكي، ونلاحظ ارتفاع سعر السيارة بقيمة قدرها  300 دولار عن إصدار 2024.

القدرات الفنية للسيارة جي إم سي أكاديا 2025

تعتمد السيارة جي إم سي أكاديا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 328 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 442 نيوتن متر، مع ناقل حركة مكون من 8 سرعات بقدرات أوتوماتيكية الاداء، مع خيارات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

جي إم سي اكاديا 2025 

تجهيزات السيارة جي إم سي أكاديا 2025 

تضم السيارة جي إم سي أكاديا 2025 مجموعة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، تنبيه حركة المرور الخلفية، فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، التحذير من الاصطدام الأمامي، مساعدة التوجيه عند مغادرة المسار، اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، بالإضافة إلى رصد النقاط العمياء.

جي إم سي أكاديا 2025 

تحتوي السيارة جي إم سي أكاديا 2025 على مقاعد كهربائية، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE، شاشة عدادات رقمية 11 بوصة، عجلة قيادة مدفأة، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 15 بوصة مع نظام GOOGLE BUILT-IN.

جي إم سي اكاديا 2025 

أسعار السيارة جي إم سي أكاديا 2025 في السوق العالمي

طرحت السيارة جي إم سي اكاديا 2025 عالميًا بأسعار تبدأ من 44,295 دولار للفئة الأولى، بينما تبدأ أسعار الفئة AT4 من 52,595 دولار، وتبدأ أسعار الفئة اكاديا دينالي من 55,295 دولارا أمريكيا.

جي إم سي اكاديا 2025 
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