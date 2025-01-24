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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب شيفروليه أفيو "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

شيفروليه أفيو
شيفروليه أفيو
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تعتبر السيارة شيفروليه أفيو واحدة من انجح السيارات داخل السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، بالاضافة إلى تمتعها بقدر كبير من الاعتمادية، وايضا لسعرها المناسب مقارنة ببعض الطرازات الاخرى من نفس الفئة.

تنتمي السيارة شيفروليه أفيو إلى عائلة السيدان، والتي تضم 4 أبواب إلى جانب باب خلفي خاص بسعة التخزين، بالإضافة إلى عدد من التجهيزات الاخري التي تتعلق بوسائل الامان والرفاهية.

شيفروليه أفيو 

تجهيزات ومواصفات السيارة شيفروليه أفيو 

 

تعتمد السيارة شيفروليه أفيو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 83 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء يعمل مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تضم السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، مقصورة ذات مقاعد قماشية وتتسع إلى 5 أفراد.

شيفروليه أفيو 

زودت أيضا السيارة شيفروليه أفيو بزجاج كهربائي لجميع النوافذ، مرايات جانبية تحكم كهربائي، اماكن للأكواب، قفل مركزي سنتر لوك للابواب، عجلة قيادة باور.

تأتي السيارة شيفروليه أفيو بأبعاد خارجية بلغت 4310 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1710 مم، وبارتفاع يقدر بحوالي 1505 مم، مع واجهة ذات مصابيح حادة، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية تتوسط مقدمة السيارة.

شيفروليه أفيو 

سعر السيارة شيفروليه أفيو في سوق المستعمل 

 

رصدت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، مع ناقل سرعاا اوتوماتيك، وبسعر يبلغ 300 الف جنيه.

وننصح دوماً باجراء عملية الفحص الفني الجيد قبل اتمام عملية الشراء، بالاضافة إلى مراجعة متوسط سعر السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة.

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