قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة الضحى .. سر تسميتها بصلاة الأوابين ووقتها وفضلها وعدد ركعاتها وهل صلاها النبي؟
منتهى الجحود.. قبطان بحري بدار رعاية: كتبت المنزل بأسماء أبنائي ورموني في الشارع
تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الجمعة في القاهرة والإسكندرية وأماكن سقوط الامطار والشبورة
قسد السورية تنفي وقوع اشتباكات بين قواتها وإدارة العمليات العسكرية
3 أيام إضافية | مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة
هيثم نبيل: توقفت عن الغناء 4 سنوات بسبب وفاة شقيقى ومرض والدى
دعاء ليلة الجمعة .. ردد أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحاجة والفرج السريع
مودرن سبورت يباغت الزمالك بهدف أول في الدوري
مفاجأة بشأن رحيل بوبيندزا من رابيد بوخارست.. وهذا موقف الزمالك
مشروعات سرية.. كيف شاركت مايكروسوفت في حرب غزة؟
مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي
بعد عملية قلب مفتوح .. لمياء الأمير تكشف تطورات حالتها الصحية | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

هيونداي توسان 2024
هيونداي توسان 2024
صبري طلبه
×

استطاعت السيارة هيونداي توسان أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات، منذ انطلاق أجيالها الأولى وحتى إصدارات الشكل الجديد، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

ظهرت السيارة هيونداي توسان في سوق المستعمل، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد خوض عدد كيلومترات قليلة، بالإضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبعدد كبير من التجهيزات، بينما بلغ سعرها نحو مليون و700 ألف جنيه.

هيونداي توسان 2024

تجهيزات ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2024 

 

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية الأداء.

هيونداي توسان 2024

ويمكن للسيارة هيونداي توسان بفضل هذه الامكانيات الفنية أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6 لترات/100 كم.

هيونداي توسان 2024

تحتوي السيارة هيونداي توسان التي نتحدث عنها على باقة من التجهيزات ومنها، بصمه داخلية وخارجية، فرامل كهربائية، مثبت و محدد سرعة، شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، وسائد هوائية وفرامل ABS و EBD،وحساسات حركة أمامية وخلفية.

هيونداي توسان 2024

زودت السيارة هيونداي توسان بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، عدادات ديچيتال، حساسات ضوء ومطر، مصابيح أمامية بإضاءة LED تحتوي على عدسات متحركة، جنوط رياضية قياس 18 بوصة، بينما تأتي من الخارج بشبكات متعددة الفتحات الهوائية.

هيونداي توسان سعر هيونداي توسان كسر الزيرو سعر هيونداي توسان كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 .. درجاتك هنا

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

ارشيفي

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل سراب

تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب"

سيكو سيكو

طرح بوستر فيلم سيكو سيكو لـ عصام عمر وطه دسوقى

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

ورش مجانية.. مهرجان الإسماعيلية الدولي ينظم مسابقة "ذاكرة المكان"

بالصور

اعرفي وسائل منع الحمل الآمنة.. قائمة بالأنواع الفعالة وشروط نجاحها

وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل

الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع مودرن سبورت بالدوري الممتاز

الزمالك ومودرن سبورت
الزمالك ومودرن سبورت
الزمالك ومودرن سبورت

انتبه هذه أسباب الصداع الشديد .. وعلامات خطر تستوجب زيارة الطبيب فورا

الصداع الشديد
الصداع الشديد
الصداع الشديد

مكنتش أقصد .. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي وإلهام شاهين لسبب غير متوقع

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

الاهلي

الأهلي يدعم الهجوم.. خالد طلعت يكشف آخر مستجدات صفقات الأحمر

الفيروسات التنفسية

تنتقل باللمس.. "إنفلونزا المعدة" خطر يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد