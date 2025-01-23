هيونداي توسان "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

استطاعت السيارة هيونداي توسان أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات، منذ انطلاق أجيالها الأولى وحتى إصدارات الشكل الجديد، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

ظهرت السيارة هيونداي توسان في سوق المستعمل، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد خوض عدد كيلومترات قليلة، بالإضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبعدد كبير من التجهيزات، بينما بلغ سعرها نحو مليون و700 ألف جنيه.

هيونداي توسان 2024

تجهيزات ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2024

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية الأداء.

هيونداي توسان 2024

ويمكن للسيارة هيونداي توسان بفضل هذه الامكانيات الفنية أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6 لترات/100 كم.

هيونداي توسان 2024

تحتوي السيارة هيونداي توسان التي نتحدث عنها على باقة من التجهيزات ومنها، بصمه داخلية وخارجية، فرامل كهربائية، مثبت و محدد سرعة، شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، وسائد هوائية وفرامل ABS و EBD،وحساسات حركة أمامية وخلفية.

هيونداي توسان 2024

زودت السيارة هيونداي توسان بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، عدادات ديچيتال، حساسات ضوء ومطر، مصابيح أمامية بإضاءة LED تحتوي على عدسات متحركة، جنوط رياضية قياس 18 بوصة، بينما تأتي من الخارج بشبكات متعددة الفتحات الهوائية.