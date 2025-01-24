قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. الأمطار تتراجع لكن احذروا شواطئ البحر الأحمر
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 24-1-2025
الصحف الدولية: القدس على صفيح ساخن.. الأزمة السودانية صراع بلا نهاية.. وتصعيد جديد في أوكرانيا
حدث ليلا| مصر تشارك في الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان بجنيف.. الداخلية تحذر قائدي المركبات على الطرق الرئيسية.. وترامب يحذر من عدم استمرار اتفاق غزة
موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه
الشبورة على الطرق الرئيسية.. تحذيرات ورسائل وزارة الداخلية لقائدي المركبات
ترامب: سأجري محادثات جديدة مع كيم جونج أون
أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟
روسيا: أطفال غزة أقل أهمية لليونيسف من أقرانهم في أوكرانيا
كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة
ترامب: من الجيد ألا تضرب إسرائيل منشآت إيران النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارة فرنسية أوتوماتيك 2013 بسعر مناسب..أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية منها سبورتاج وداستر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات
×

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا، بالاضافة إلى تقارير تتعلق بالسيارات الرياضية

سيارة فرنسية أوتوماتيك 2013 بسعر مناسب .. حالة الفبريكا

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من العلامات الفرنسية، منها رائد صناعة المركبات رينو، والتي استطاعت ان تحظة بشهرة واسعة عالميا ومحليا.

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر
استطاعت السيارة هيونداي توسان أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات، منذ انطلاق أجيالها الأولى وحتى إصدارات الشكل الجديد، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

منها داستر وسبورتاج .. أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية في السوق المصري
تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، من تحقيق شعبية كبيرة في مختلف أسواق السيارات، ومنها السوق المصري، لما تقدمة من تقنيات فنية بحسب كل صانع وطراز، إلى جانب الارتفاع المناسب الخاص بالتصميم الهيكلي، وحجمها الكبير نسبيًا الذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة.

إم جي تقدم ماجيستور SUV موديل 2025 عالميًا .. بالأسعار
تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقديم النسخة التي تحمل اللقب ماجيستور موديل 2025 في السوق الهندية.

أسعار السيارات سوق المستعمل أسعار السيارات المستعملة أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

ابراهيم سعيد

بيقلش كتير .. إبراهيم سعيد يسخر من صفقة الأهلي المنتظرة

حالة الطقس غدا الجمعة - ارشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الجمعة في القاهرة والإسكندرية وأماكن سقوط الامطار والشبورة

ترشيحاتنا

الإعلامية بثينة توكل

نصيحة هامة للزوجات بعد الخيانة.. التسامح بين الأزواج يساعد على الشفاء النفسي

الاعشاب

أحمد شادى: تصدير الأعشاب يدر على الدولة 500 مليون دولار سنويا

السياحة

حسام الشاعر: رئيس الحكومة متعاون للغاية مع القطاع الخاص

بالصور

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد