أخبار السيارات| سيارة فرنسية أوتوماتيك 2013 بسعر مناسب..أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية منها سبورتاج وداستر

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا، بالاضافة إلى تقارير تتعلق بالسيارات الرياضية

سيارة فرنسية أوتوماتيك 2013 بسعر مناسب .. حالة الفبريكا

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من العلامات الفرنسية، منها رائد صناعة المركبات رينو، والتي استطاعت ان تحظة بشهرة واسعة عالميا ومحليا.

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

استطاعت السيارة هيونداي توسان أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات، منذ انطلاق أجيالها الأولى وحتى إصدارات الشكل الجديد، وتعد هذه النسخة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

منها داستر وسبورتاج .. أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية في السوق المصري

تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، من تحقيق شعبية كبيرة في مختلف أسواق السيارات، ومنها السوق المصري، لما تقدمة من تقنيات فنية بحسب كل صانع وطراز، إلى جانب الارتفاع المناسب الخاص بالتصميم الهيكلي، وحجمها الكبير نسبيًا الذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة.

إم جي تقدم ماجيستور SUV موديل 2025 عالميًا .. بالأسعار

تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقديم النسخة التي تحمل اللقب ماجيستور موديل 2025 في السوق الهندية.