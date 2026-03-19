تعليم أسوان تنظم مسابقة "دورى روبوتات المدارس" .. تفاصيل

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان تنظيم مسابقة "دورى روبوتات المدارس" ، وتمعقد ورشة عمل تعريفية من الإدارة العامة للتطوير التكنولوجى بالوزارة لتوضيح تفاصيل المسابقة ومراحل التصفيات ، فى تمام الساعة التاسعة مساءً لكل الطلاب والمشرفين الراغبين بالمشاركة فى المسابقة عبر تطبيق teams من خلال الرابط التالى



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM5MTBkNDAtZDhjMC00MWY3LTlmNGYtYTVhOWE5Yjc5MzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a964-3d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22889b5aee-cf2f-4038-b04d-694e6684e4c5%22%7d

ويتم الضغط على الرابط أعلاه أو قم بلصقه فى أى متصفح لديك للانضمام للجلسة.

- تم الإعلان أمس عن تفاصيل المسابقة وروابط التسجيل والمشاركة بالادارات التعليمية الخمس .



- لمن فاتته الجلسة ويريد الاستماع لتسجيل المحاضرة من خلال الرابط التالى

https://moeedueg-my.sharepoint.com/.../IQCAHfSfFiTNQIIyBM...