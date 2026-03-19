أسوان.. إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق مؤقت فى حريق محدود بشقة

تعرض 3 أشخاص للإصابة بحالة إختناق مؤقت نتيجة إندلاع حريق محدود بإحدى الوحدات السكنية بأسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقى أجزاء الشقة أو العقارات المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

وتبين من الفحص أن الحريق إندلع داخل إحدى غرف الشقة ، وأسفر عن تلف بعض محتويات المنزل دون وقوع خسائر فى الأرواح ، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين حتى تحسن حالتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .