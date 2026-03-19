موجز اخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وتلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، ووفد الكنيسة المرافق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكّدت المحافظ على تقديرها لهذه التهنئة الغالية والزيارة الكريمة التي تعكس روح الأخوة والمحبة ومشاعر الود المتبادل بين أبناء المحافظة، داعيةً الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

كما تناول اللقاء، بحث تخصيص أرض لإنشاء مجمع كنسي يتسع للأنشطة الدينية والاجتماعية لأبناء الكنيسة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم المواطنة وبناء الإنسان.

محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسام احمد رئيس قطاع الشركة بالوادي الجديد؛ لبحث موقف المشروعات الجارية و خطط التوسعات المستقبلية.

حيث بحثت إجراءات تشغيل واستلام محطات مياه الشرب بقرى حياة كريمة بالفرافرة عقب توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال محطات الرفع والغابات الشجرية اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ودراسة توفير مقار إدارية ملائمة للشركة بالمراكز لتطوير منظومة العمل وتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين وإنهاء استلام الشركة عملها بباقي مراكز المحافظة.

كما ناقشت مجدي مقترح فصل تبعية قطاع الوادي الجديد عن أسيوط واعتماد مخصصات وخطة منفصلة للمحافظة؛ للتوسع فى المشروعات التنموية المطلوبة، و إدراج رفع كفاءة محطات عدد من محطات مياه الشرب ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة تسليم محطات مياه الشرب التابعة للهيئة لتشغيلها من قِبل الشركة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء موقف العمالة المنتدبة من المحافظة للعمل بالشركة و توفيق أوضاعهم المالية و الوظيفية بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي و يخدم سير العمل بالشركة.

محافظ الوادي الجديد: تجهيز ١٤ ساحة كبرى و ٣٣١ مسجد لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

صرّحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش (١٤) ساحة كبرى و(٣٣١) مسجدًا لآداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة،وتحديد إمام بكل مسجد وساحة لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّهت المحافظ بالتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات وتخصيص أماكن صلاة للسيدات، بالإضافة لتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور. كما شددت على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.