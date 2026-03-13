منير فخري عبد النور: دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت لفهم أسباب الصراع السياسي في مصر

قال منير فخري عبد النور وزير السياحة والصناعة الأسبق، إنّ سنوات دراسته الجامعية في أواخر الستينيات كان لها تأثيرا كبيرا في تشكيل وعيه السياسي والفكري، موضحًا أنه حرص منذ البداية على فهم طبيعة الصراعات السياسية التي شهدتها مصر في تلك الفترة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن اختياره دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية لم يكن مجرد اختيار أكاديمي عادي؛ بل كان مدفوعًا برغبة حقيقية في الفهم والتحليل.

وقال إن تلك الدراسة كانت وسيلة لفهم أسباب التوترات السياسية التي شهدتها البلاد، مضيفًا بالعامية: "ده اللي خلاني أدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية أساسًا.. عشان أفهم ليه كل هذا العداء أو الغِلّ في التعامل".

وأشار وزير السياحة والصناعة الأسبق إلى أن هذا التساؤل كان مرتبطًا بشكل خاص بالعلاقة مع حزب الوفد، موضحًا أن كثيرًا من المواقف في تلك الفترة كانت تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا أكثر من كونها مرتبطة بأسباب اقتصادية.

وقال: «كان نفسي أفهم ليه كل العداء ده؟، خصوصًا في التعامل مع حزب الوفد بالتحديد»، مؤكدًا أن هذه التساؤلات المبكرة ساهمت في تشكيل رؤيته السياسية والاقتصادية في ما بعد.