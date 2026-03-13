محمود عزب : لم أُظلم فنيًا وكنت هعتزل التمثيل.. عاد الشغف بـ"قلبي ومفتاحه"

أكد الفنان محمود عزب أن موهبته لم تتعرض للظلم داخل الوسط الفني، مشددًا على أن حلمه الأساسي منذ البداية كان التمثيل، وحبه الكبير لهذه المهنة لم يتغير رغم اختلاف المسارات التي خاضها خلال مشواره.

وأوضح محمود عزب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه وجد فرصته الحقيقية من خلال العمل في الحفلات والأفراح، معتبرًا أن دخوله هذا المجال كان وسيلة للوصول إلى هدفه الأساسي، وهو التمثيل، ولكن من باب آخر، حيث اعتمد على الأداء التمثيلي الكوميدي لإضحاك الناس وليس مجرد إلقاء مونولوجات.

وأشار محمود عزب إلى أنه كان مُصنَّف كنجم مونولوجات في نقابة المهن الموسيقية، معترفًا بأنه كان ينزعج في السابق من هذا اللقب، مؤكدًا أنه لا يقلل من قيمة هذه المهنة الفنية، لكنه لا يرى نفسه مونولوجست بالمعنى التقليدي، خاصة أن هذا التصنيف لم يعد موجودًا بالشكل المعروف حاليًا.

وتحدث محمود عزب عن تعثره في التمثيل لفترات دون أن يعرف السبب الحقيقي، لافتًا إلى أن السيناريوهات التي عُرضت عليه مؤخرًا تُعد من أفضل ما وصل إليه طوال مسيرته، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة.

وكشف محمود عزب أنه مرّ بمرحلة فقد فيها الشغف وكاد يتخذ قرار الاعتزال، إلا أن هذا الإحساس لم يدم طويلًا وكان أياما، حتى تلقى اتصالًا من المخرج تامر محسن، عرض عليه دورًا مختلفًا في مسلسل قلبي ومفتاحه وطلب منه الابتعاد عن الكوميديا، وهو ما أسعده بشدة ودفعه للموافقة فورًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة أعادت له الحماس والرغبة في الاستمرار.

https://www.youtube.com/live/oZ1J7nr6adI?si=9lmSTqKaZ-foVMtc