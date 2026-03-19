موعد مباراة بيراميدز وانبي في نصف نهائي كأس مصر
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالبساتين
بعد منح اللقب للمغرب.. 9 أشهر تنتظر السنغال لحسم مصير «كأس أفريقيا»
تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي
الأزهر يحذر: صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد باطلة عند الأحناف ومكروهة عند جمهور الفقهاء
صواريخ ليلة العيد.. صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
مسلسل فن الحرب.. مقتـ.ـل ريم مصطفى بعد انكشاف مخططاتها السرية
دولة الاحتلال محاصرة.. أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ
مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة.. موت مي كساب ومحمود الليثي وحبس محمد يوسف
جحيم يهبط من السماء.. إسرائيل تزعم قصف إيران بـ12 ألف قنبلة خلال 18 يوما
إعلامية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
أول استدعاء دولي.. منتخب كاب فيردي يستدعي كامويش لمواجهات ودية تحضيرية لكأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المصريين: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم

حسن رضوان

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، رفضه القاطع لأي تصعيد إيراني يستهدف موانئ ومنشآت الطاقة في منطقة الخليج، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الإقليميين.

وأوضح ”هارون“، في بيان، اليوم الخميس، أن استهداف البنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بقطاع الطاقة، يُعد تصعيدًا غير مبرر ويخالف قواعد القانون الدولي، لافتًا إلى أن أمن الطاقة لم يعد شأنًا إقليميًا فحسب، بل أصبح قضية عالمية تمس استقرار الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد الحيوية، مضيفًا أن أي مساس بهذه المنشآت ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية في توقيت بالغ الحساسية.

دعم الأشقاء في دول الخليج العربي

وشدد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على دعم الأشقاء في دول الخليج العربي، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم أو أمنهم القومي، مؤكدًا أن أمن الخليج هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.

وأشار ”هارون“ إلى أن مصر تملك من الخبرة الدبلوماسية والثقل السياسي ما يؤهلها للقيام بدور محوري في احتواء الأزمات الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في كبح جماح التصعيد، والعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار بدلًا من الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وأضاف أن وحدة الصف العربي تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن التكاتف العربي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.

واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى تغليب لغة العقل والحكمة، وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة.

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

نائب الشيوخ: لا مجال لاستغلال المواطنين في العيد.. وضبط الأسواق مسئولية مشتركة

الأتربي : جولة الرئيس الخليجية تعكس دعمًا مصريًا لا محدود لأمن واستقرار دول مجلس التعاون

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

