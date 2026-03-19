المصريين: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، رفضه القاطع لأي تصعيد إيراني يستهدف موانئ ومنشآت الطاقة في منطقة الخليج، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الإقليميين.

وأوضح ”هارون“، في بيان، اليوم الخميس، أن استهداف البنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بقطاع الطاقة، يُعد تصعيدًا غير مبرر ويخالف قواعد القانون الدولي، لافتًا إلى أن أمن الطاقة لم يعد شأنًا إقليميًا فحسب، بل أصبح قضية عالمية تمس استقرار الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد الحيوية، مضيفًا أن أي مساس بهذه المنشآت ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية في توقيت بالغ الحساسية.

دعم الأشقاء في دول الخليج العربي

وشدد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على دعم الأشقاء في دول الخليج العربي، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم أو أمنهم القومي، مؤكدًا أن أمن الخليج هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال.

وأشار ”هارون“ إلى أن مصر تملك من الخبرة الدبلوماسية والثقل السياسي ما يؤهلها للقيام بدور محوري في احتواء الأزمات الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في كبح جماح التصعيد، والعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار بدلًا من الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وأضاف أن وحدة الصف العربي تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن التكاتف العربي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.

واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى تغليب لغة العقل والحكمة، وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة.