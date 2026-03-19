انتظام العمل بميناء دمياط.. تشغيل بكامل طاقته خلال عيد الفطر

يواصل ميناء دمياط انتظامه التشغيلي الكامل، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تسير حركة العمل بكافة القطاعات بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، دون تأثر بفترات الأعياد أو الإجازات الرسمية.

وفي هذا الصدد أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء يعمل بانتظام وبكامل طاقته التشغيلية على مدار الساعة طوال أيام العطلات الرسمية بما في ذلك فترة عيد الفطر المبارك ، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأضاف أن استمرارية وانتظام العمل خلال فترات العطلات والأعياد يُمثلان نهجًا مؤسسيًا ثابتًا داخل الميناء، يتم تنفيذه من خلال خطط تشغيلية تضمن الحفاظ على كفاءة الأداء وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وأوضح أن جميع الإدارات ذات الصلة تواصل أداء مهامها وفق منظومة عمل متكاملة، بما يكفل انتظام حركة استقبال السفن وتداول البضائع وتحقيق أعلى معدلات الشحن والتفريغ داخل الميناء.

كما أشار إلى الجاهزية الكاملة للأرصفة والمعدات، إلى جانب كفاءة العناصر البشرية المدربة، بما يدعم استقرار منظومة التشغيل، خاصة خلال فترات العطلات الرسمية، ويعزز من قدرة الميناء على الوفاء بالتزاماته التشغيلية بكفاءة عالية.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على ضمان استمرارية العمل بكفاءة، وتقديم خدمات لوجستية متميزة في مختلف الظروف، بما يعكس مكانة الميناء كأحد الركائز الأساسية لمنظومة النقل البحري في مصر.