"الأم المثالية بدمياط": ربيت أبنائي 21 سنة بمفردى وحصلو على أعلى الشهادات

فوجئت بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط، ولم تتمالك نفسها ودخلت في نوبة من البكاء من شدة فرحتها باختيارها كأم مثالية بعد سنين من التعب في تربية أبناؤها بشكل مشرف، إنها مريم عوضين الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط ، ابنه قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور في دمياط .

أكدت الام المثاليه في تصريح خاص “ لصدى البلد” أن مسئولة التضامن الاجتماعي منذ فترة طالبتها بالتقدم بأوراقها للأم المثاليه ووقتها لم تكن تتوقع أنه سيتم اختيارها بالفعل وأنها استكملت كل أوراقها على أمل أن تنال هذا اللقب واكدت انها كانت تمنى أن تنال اللقب من أجل إدخال الفرحه على قلوب أبناءها.

وأشارت إلى أنه قد توفى زوجها منذ ٢١ عاما، وقالت :من وقتها لم أتزوج وقررت ان اخصص حياتي لتربية أبنائي فقط وبالفعل ربنا أكرمني في البداية كنت اعمل في حضانة ومن ثم في أحد مراكز التدريس بعد أن توفى زوجي عام ٢٠٠٥ وفي عام ٢٠٠٧ تم تعييني مدرسة .

وأضافت :أكرمني الله ووفقني في تربية أبنائى محمد ابني الأكبر وعلا ابنتي وحصلوا على مؤهلات عليا بتقديرات ممتازة وأصبحوا نماذج مشرفة في بلدنا دائما راسي مرفوعة بهم فابنى محمد في امتياز كليه الطب وانتى في كليه التمريض .



واكملت الام المثالية عن محافظة دمياط ، ربنا اكرمني ووفقني وجهزت ابنتي وزوجتها الزيجة الصالحة وشعرت أنني قد اديت رسالتي في الحياة على أكمل وجه ووصية والدهم لي رحمة الله عليه .