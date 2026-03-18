محافظ دمياط يشارك الأيتام حفل الإفطار السنوى الجماعى

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، حفل الإفطار السنوى الجماعى مع الأيتام والذى أقامته الجمعية الخيرية بالسرو بدعم من النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ بمدينة دمياط الجديدة ، وشارك خلاله أيضًا العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و أعضاء البرلمان بغرفتيه النائب على كيوان و النائب نادر الداجن والنائب أمير الصديق والنائب فوزى الجوجرى و النائبة مروة صالح و النائبة عبير رخا و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة و عدد من ممثلى الجهات وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

وحرص " المحافظ " خلال الحفل على التواصل مع الأطفال وقدم لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واعرب لهم عن سعادته البالغة بمشاركته معهم مائدة الإفطار الجماعى.

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن هذه المبادرة تأتى كرسالة تؤكد على تكاتف الجميع لدعم ورعاية الأيتام ، وإدخال الفرحة على نفوسهم مؤكدًا حرص المحافظة على مشاركتهم بكافة المناسبات و دعمهم ورعايتهم واحتوائهم ، حيث أكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتمام بالغ بأبنائها و الحفاظ على حقوقهم لبناء مجتمع قوى ومتماسك.

فيما وقد توجه " المحافظ " بالشكر الجزيل إلى النائب وليد التمامى على دعمه لهذه المبادرة، التى أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب الأطفال.