أخبار العالم

ترامب: نتنياهو وافق على عدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية

ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفًا أن الأخير وافق على ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي: "قلت له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة "لم تكن على علم" بالهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية في حقل غاز جنوب فارس، أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

لكن مصدرًا إسرائيليًا مطلعًا على الهجوم صرح لشبكة CNN يوم الأربعاء بأن إسرائيل نفذت الهجوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ما يناقض ادعاء الرئيس. 

كما صرح مصدر أمريكي لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة كانت "على علم" بالهجوم.

وقال ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة وإسرائيل "مستقلتان" لكن "علاقتهما ممتازة".

وأضاف: "الأمر منسق. لكن في بعض الأحيان يقوم بشيء ما، وإذا لم يعجبني ذلك، فلن نفعل ذلك بعد الآن".

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

