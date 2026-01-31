من القائد إلى الغائب الأبرز.. لماذا وصل بنزيما لطريق مسدود مع الاتحاد؟

تشهد أروقة نادي اتحاد جدة السعودي حالة من التوتر المتصاعد بسبب الأزمة المتفاقمة بين إدارة النادي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع " العميد " وهو ما بات يفتح الباب بقوة أمام احتمالية رحيله عن دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

تعود جذور الأزمة الحالية إلى تعثر مفاوضات تجديد عقد كريم بنزيما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث لم يبد اللاعب اقتناعًا بالعرض المقدم من إدارة الاتحاد.

ووفق تقارير صحفية أوروبية يشعر النجم الفرنسي بأنه لم يعد يحظى بالدعم الكامل داخل النادي ما ولّد لديه قناعة بأن الإدارة تسعى للتخلي عنه بدلا من استمراره كأحد أعمدة المشروع الرياضي.

ويرى بنزيما أن الأجواء الحالية داخل النادي لا تساعده على تقديم أفضل ما لديه خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي تُوج فيه الاتحاد بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

رفض المشاركة يثير الجدل

تصاعدت حدة الأزمة خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن بعدما رفض بنزيما المشاركة في مواجهة الاتحاد أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) كما طلب استبعاده من قائمة الفريق لمباراة النجمة رغم مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

هذه الخطوة فسّرها كثيرون على أنها مؤشر واضح لحالة الاحتقان بين اللاعب وإدارة النادي خاصة أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو وجد نفسه في موقف صعب في ظل النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق.

الاتحاد يعاني

يعيش اتحاد جدة فترة معقدة على المستويين الفني والإداري حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة وهو مركز لا يليق بحامل اللقب ويضع ضغوطًا إضافية على الإدارة والجهاز الفني.

وتفاقمت الأزمة مع غياب بنزيما إلى جانب إصابة المهاجم السعودي صالح الشهري ما ترك الفريق بخيارات هجومية محدودة في وقت طالب فيه كونسيساو الإدارة بتدعيم الصفوف بمهاجم جديد وقلب دفاع دون استجابة واضحة حتى الآن.

هل يعود بنزيما إلى أوروبا؟

مع اقتراب نهاية عقده في يونيو المقبل باتت احتمالية رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد مطروحة بقوة سواء قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية أو مع نهاية الموسم.

وتشير تقارير إلى وجود اهتمام من أندية أوروبية بالتعاقد مع اللاعب مستفيدة من خبرته الكبيرة وتاريخه الحافل.

وقد تمثل العودة إلى أوروبا خيارًا جذابًا لبنزيما الذي لا يزال يطمح للعودة إلى صفوف منتخب فرنسا والمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة حال استعاد مستواه مع نادٍ كبير.

أرقام تؤكد القيمة الفنية

منذ انضمامه إلى اتحاد جدة في صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد خاض كريم بنزيما 83 مباراة بقميص " النمور" أسهم خلالها في 71 هدفًا بعدما سجل 54 هدفًا وصنع 17 آخرين ليؤكد قيمته الفنية وتأثيره داخل الملعب رغم الجدل المحيط به مؤخرًا.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير كريم بنزيما مع اتحاد جدة وسط تساؤلات جماهيرية متزايدة حول قدرة الإدارة على احتواء الأزمة أو الاتجاه نحو انفصال قد يعيد رسم ملامح الفريق في مرحلة مفصلية من الموسم.