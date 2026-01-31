قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من القائد إلى الغائب الأبرز.. لماذا وصل بنزيما لطريق مسدود مع الاتحاد؟

بنزيما
بنزيما

تشهد أروقة نادي اتحاد جدة السعودي حالة من التوتر المتصاعد بسبب الأزمة المتفاقمة بين إدارة النادي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع " العميد " وهو ما بات يفتح الباب بقوة أمام احتمالية رحيله عن دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

تعود جذور الأزمة الحالية إلى تعثر مفاوضات تجديد عقد كريم بنزيما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث لم يبد اللاعب اقتناعًا بالعرض المقدم من إدارة الاتحاد. 

ووفق تقارير صحفية أوروبية يشعر النجم الفرنسي بأنه لم يعد يحظى بالدعم الكامل داخل النادي ما ولّد لديه قناعة بأن الإدارة تسعى للتخلي عنه بدلا من استمراره كأحد أعمدة المشروع الرياضي.

ويرى بنزيما أن الأجواء الحالية داخل النادي لا تساعده على تقديم أفضل ما لديه خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي تُوج فيه الاتحاد بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

رفض المشاركة يثير الجدل

تصاعدت حدة الأزمة خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن بعدما رفض بنزيما المشاركة في مواجهة الاتحاد أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) كما طلب استبعاده من قائمة الفريق لمباراة النجمة رغم مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

هذه الخطوة فسّرها كثيرون على أنها مؤشر واضح لحالة الاحتقان بين اللاعب وإدارة النادي خاصة أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو وجد نفسه في موقف صعب في ظل النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق.

الاتحاد يعاني 

يعيش اتحاد جدة فترة معقدة على المستويين الفني والإداري حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة وهو مركز لا يليق بحامل اللقب ويضع ضغوطًا إضافية على الإدارة والجهاز الفني.

وتفاقمت الأزمة مع غياب بنزيما إلى جانب إصابة المهاجم السعودي صالح الشهري ما ترك الفريق بخيارات هجومية محدودة في وقت طالب فيه كونسيساو الإدارة بتدعيم الصفوف بمهاجم جديد وقلب دفاع دون استجابة واضحة حتى الآن.

هل يعود بنزيما إلى أوروبا؟

مع اقتراب نهاية عقده في يونيو المقبل باتت احتمالية رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد مطروحة بقوة سواء قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية أو مع نهاية الموسم.

وتشير تقارير إلى وجود اهتمام من أندية أوروبية بالتعاقد مع اللاعب مستفيدة من خبرته الكبيرة وتاريخه الحافل.

وقد تمثل العودة إلى أوروبا خيارًا جذابًا لبنزيما الذي لا يزال يطمح للعودة إلى صفوف منتخب فرنسا والمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة حال استعاد مستواه مع نادٍ كبير.

أرقام تؤكد القيمة الفنية

منذ انضمامه إلى اتحاد جدة في صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد خاض كريم بنزيما 83 مباراة بقميص  " النمور" أسهم خلالها في 71 هدفًا بعدما سجل 54 هدفًا وصنع 17 آخرين ليؤكد قيمته الفنية وتأثيره داخل الملعب رغم الجدل المحيط به مؤخرًا.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير كريم بنزيما مع اتحاد جدة وسط تساؤلات جماهيرية متزايدة حول قدرة الإدارة على احتواء الأزمة أو الاتجاه نحو انفصال قد يعيد رسم ملامح الفريق في مرحلة مفصلية من الموسم.

اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما دوري روشن السعودي الدوري السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد